திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (08:58 IST)

முதலில் விண்வெளிக்கு போனது ஆம்ஸ்ட்ராங்க் இல்ல.. அனுமார் தான்! - பாஜக எம்.பி சர்ச்சை பேச்சு!

anurag thakur hanuman

பள்ளி ஒன்றில் நடந்த விழாவில் பேசிய பாஜக எம்.பி அனுராக் தாகுர் முதலில் விண்வெளிக்கு சென்றது அனுமார்தான் என பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

நேற்று தேசிய விண்வெளி தினம் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பிஎம் ஸ்ரீ பள்ளியில் பாஜக எம்பி அனுராக் தாகுர் மாணவர்களிடையே உரையாடினார். அப்போது அவர் ‘விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது யார் தெரியுமா?’ என்று கேட்க, மாணவர்கள் அனைவரும் ‘ஆம்ஸ்ட்ராங்’ என கூறியுள்ளனர்.

 

அதற்கு அவர் “முதன்முதலில் விண்வெளிக்கு சென்றது அனுமன் தான். ஆம்ஸ்ட்ராங் இல்லை. சூரியனை பழம் என நினைத்து அதை பறிப்பதற்காக அனுமன் விண்வெளிக்கே சென்றார். நமது பாரம்பரியம், அறிவு, கலாச்சாரத்தை பாட புத்தகங்களுக்கு அப்பால் தேட வேண்டும்” என்று பேசியுள்ளார்.

 

அவரது இந்த பேச்சு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புராண இதிகாசக் கதைகளை தற்கால அறிவியல் சாதனைகளுடன் ஒப்பிட்டு பேசி விண்வெளி தினத்திற்கான நோக்கத்தையே அனுராக் தாகுர் சிறுமைப்படுத்திவிட்டதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்த நாய்களின் உடல்கள்.. விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?

சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்த நாய்களின் உடல்கள்.. விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?மேற்கு வங்கத்தில் நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில், பல தெருநாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஷம் கலந்த உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட நாய்களின் உடல்கள் சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்ததை கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

உபியில் நடந்த வரதட்சணை கொடுமை கொலை.. தலைமறைவாக இருந்த மாமியார் கைது..!

உபியில் நடந்த வரதட்சணை கொடுமை கொலை.. தலைமறைவாக இருந்த மாமியார் கைது..!உபியில் உள்ள நொய்டாவில் வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக கொல்லப்பட்ட நிக்கி என்ற பெண்ணின் வழக்கில், அவரது மாமியாரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

அருவி அருகே ரீல்ஸ் எடுக்க சென்ற யூடியூபர் காணவில்லை.. தேடி வரும் மீட்பு படையினர்..!

அருவி அருகே ரீல்ஸ் எடுக்க சென்ற யூடியூபர் காணவில்லை.. தேடி வரும் மீட்பு படையினர்..!ஒடிசா மாநிலத்தில் அருவி அருகே ரீல்ஸ் வீடியோ எடுப்பதற்காக சென்ற பிரபல யூடியூபர் ஒருவர் திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் அடித்து செல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆபத்தான இடங்களில் ரீல்ஸ் எடுக்கும்போது பலரும் தங்கள் உயிரை இழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த சோகம் மீண்டும் நிகழ்ந்துள்ளது.

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தையை தொடர முடியாது: ஈரான் தலைவர் கமேனி அதிரடி..!

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தையை தொடர முடியாது: ஈரான் தலைவர் கமேனி அதிரடி..!ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி, அணுசக்தி விவகாரங்கள் தொடர்பாக அமெரிக்காவுடன் இனி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அறிவிப்பு, மத்திய கிழக்கு மற்றும் சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இராமநாதபுரத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள்! திமுக துரோகம் செய்துவிட்டது! - அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்!

இராமநாதபுரத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள்! திமுக துரோகம் செய்துவிட்டது! - அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்!இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 20 இடங்களில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகளை அமைக்க அனுமதி அளித்து திமுக அரசு மக்களுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

