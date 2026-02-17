செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (10:16 IST)

காதலியை கொலை செய்துவிட்டு அவருடைய ஆவியுடன் பேச முயற்சித்த காதலன்.. திடுக்கிடும் தகவல்..!

காதலியை கொலை செய்துவிட்டு அவருடைய ஆவியுடன் பேச முயற்சித்த காதலன்.. திடுக்கிடும் தகவல்..!
மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் எம்பிஏ மாணவி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், கைதான பியூஷ் தமோதியா அளித்துள்ள வாக்குமூலம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பிப்ரவரி 10 அன்று, மாணவியை அறைக்கு அழைத்து சென்ற பியூஷ், அவரை வற்புறுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். மாணவி மறுத்ததால், அவரது கை கால்களை கட்டி, வாயில் துணியைத் திணித்து கொலை செய்துள்ளார்.
 
கொலைக்குத் பின், சடலத்தின் அருகிலேயே அமர்ந்து பியூஷ் மது அருந்தியுள்ளார். மேலும், மாணவியின் மொபைலில் இருந்த ஆபாச வீடியோக்களை கல்லூரி வாட்ஸ்அப் குழுவில் பகிர்ந்துவிட்டு மும்பைக்கு தப்பியோடினார். 
 
மும்பை பன்வெல் பகுதியில் பதுங்கியிருந்தபோது, தான் கொன்ற பெண்ணின் ஆவியுடன் பேச யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்து பில்லி சூனியம் மற்றும் மாந்திரீக சடங்குகளைச் செய்துள்ளார். காதலி வேறு ஒருவருடன் பேசியதால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில் இதை செய்ததாக அவர் கூறியுள்ளார். தற்போது மூன்று நாள் போலீஸ் காவலில் உள்ள அவரிடம், தடயவியல் நிபுணர்கள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் உறுதி.. காங்கிரஸ் உடைவதும் உறுதி.. அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!

தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் உறுதி.. காங்கிரஸ் உடைவதும் உறுதி.. அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!தமிழக அரசியலில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நிலவும் விரிசல், புதிய அரசியல் திருப்பங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைப்பது கிட்டத்தட்ட உறுதி என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர். அதேவேளையில், இந்த அதிரடி முடிவால் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாக உடைவது உறுதி என்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கூட்டணியின் சர்ச்சை அனைத்தையும் கார்கே பார்த்துக் கொள்வார்: செல்வப்பெருந்தகை

கூட்டணியின் சர்ச்சை அனைத்தையும் கார்கே பார்த்துக் கொள்வார்: செல்வப்பெருந்தகைதமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி விரிசல் குறித்த சர்ச்சைகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை முக்கிய விளக்கமளித்துள்ளார்.

இன்று சிபிஎஸ்சி 10, 12-ம் வகுப்பு தேர்வு தொடக்கம்.. 45 லட்சம் மாணவர்கள் எழுகின்றனர்..!

இன்று சிபிஎஸ்சி 10, 12-ம் வகுப்பு தேர்வு தொடக்கம்.. 45 லட்சம் மாணவர்கள் எழுகின்றனர்..!ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வுகள் தொடங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில், நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான தேர்வுகள் இன்று நாடு முழுவதும் உற்சாகத்துடன் தொடங்குகின்றன.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தார்! இன்னும் யாரெல்லாம் வருவார்கள்?

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தார்! இன்னும் யாரெல்லாம் வருவார்கள்?தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வரும் நிலையில், அதிமுகவின் முக்கிய புள்ளிகள் அக்கட்சியில் இணைந்து வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் தவெகவில் இணைந்த நிலையில், தற்போது அதிமுகவின் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான ந. சுப்பிரமணியன் விஜய் முன்னிலையில் தன்னை அக்கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டுள்ளார்.

பைக்கில் டைம் பாம்!.. குண்டு வெடித்து 2 பே மரணம்!.. பாகிஸ்தானில் சோகம்!..

பைக்கில் டைம் பாம்!.. குண்டு வெடித்து 2 பே மரணம்!.. பாகிஸ்தானில் சோகம்!..உலக மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கும் தீவிரவாதிகள் பெரும்பாலும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது அந்த தீவிரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் ஆதரவு கொடுத்து வருகிறது .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com