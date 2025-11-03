திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (18:28 IST)

SIR நடவடிக்கையின் அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்தாரா 60 வயது பெண்.. பிண அரசியல் என பாஜக விமர்சனம்..!

SIR நடவடிக்கையின் அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்தாரா 60 வயது பெண்.. பிண அரசியல் என பாஜக விமர்சனம்..!
மேற்கு வங்காளத்தில் நடைபெற்று வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் சீரமைப்பு (SIR) பணியால் ஏற்பட்ட பீதியினால் மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
60 வயதான ஹசீனா பேகம் என்ற பெண், 2002 வாக்காளர் பட்டியலில் தன் பெயர் இல்லாததால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்தால் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்ததாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது. SIR பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் வங்காளதேசத்திற்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்ற பா.ஜ.க. தலைவர்களின் கருத்துகளே இந்த பீதிக்கு காரணம் என்று திரிணமூல் காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் குணால் கோஷ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
இதுகுறித்து பா.ஜ.க. பதிலளிக்கையில், திரிணமூல் காங்கிரஸ் பொய்களை பரப்புவதாகவும், 'பிண அரசியலில்' ஈடுபடுவதாகவும் சாடியுள்ளது. SIR என்பது ஒரு சாதாரண தேர்தல் செயல்முறை என்றும், நாட்டில் என்.ஆர்.சி. திட்டம் எதுவும் இல்லை என்றும் பா.ஜ.க. மறுத்துள்ளது.
 
இந்த விவகாரம், கடந்த ஒரு வாரத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் எழுப்பும் மூன்றாவது குற்றச்சாட்டு ஆகும். இது மேற்கு வங்க அரசியலில் ஆளும் கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே மீண்டும் ஒரு மோதல் புள்ளியாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!

சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!சென்னை சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தென் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் வி.ஹெச்.எம். மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மின்னஞ்சலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது கடந்த மூன்று நாட்களில் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்த இரண்டாவது மிரட்டலாகும்.

4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவி.. தடயத்தை அழிக்க முயன்ற பள்ளி நிர்வாகம்..!

4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவி.. தடயத்தை அழிக்க முயன்ற பள்ளி நிர்வாகம்..!ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியின் நான்காவது மாடியில் இருந்து குதித்த 6-ஆம் வகுப்பு மாணவி சனிக்கிழமை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனைவி, மகள், மைத்துனியை கொலை செய்த நபர்.. அதன்பின் செய்த விபரீத செயல்..!

மனைவி, மகள், மைத்துனியை கொலை செய்த நபர்.. அதன்பின் செய்த விபரீத செயல்..!தெலங்கானா மாநிலம் விகாராபாத் மாவட்டம், குல்சார்லா கிராமத்தில் கணவன் ஒருவர் தனது மனைவி, மகள் மற்றும் மைத்துனி ஆகியோரை அரிவாளால் வெட்டி கொன்ற பின்னர், தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட கோர சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக அடுத்த 7 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக பீகாரில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்.. அமித்ஷாவுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி..!

20 ஆண்டுகளாக பீகாரில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்.. அமித்ஷாவுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி..!பீகாரில் முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் முடியவுள்ள நிலையில், சஹர்சாவில் இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, பா.ஜ.க.வை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com