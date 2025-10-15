புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (17:34 IST)

பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த 200 ட்ரோன்கள் வழிமறிப்பு.. 287 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்..!

பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த 200 ட்ரோன்கள் வழிமறிப்பு.. 287 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்..!
இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில், குறிப்பாக பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்களில், அத்துமீறி நுழையும் டிரோன்கள் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வந்தன. இதன் எதிரொலியாக, பாகிஸ்தானை ஒட்டியுள்ள எல்லை பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.
 
எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் 24 மணி நேரமும் நவீன கருவிகள் மற்றும் விரிவான கண்காணிப்பு மூலம் வான்வழி மற்றும் தரைவழி சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
 
இந்த ஆண்டு இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் மூலம், எல்லை தாண்டி வந்த 200 டிரோன்கள் வழிமறிக்கப்பட்டுப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், டிரோன்கள் மூலம் கடத்த முயன்ற போதைப்பொருட்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
 
இந்த ஆண்டு, இதுவரை இல்லாத வகையில், 16 பாகிஸ்தானியர்கள் உட்பட மொத்தம் 219 கடத்தல்காரர்கள் எல்லை பாதுகாப்பு படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 287 கிலோ ஹெராயின் மற்றும் 13 கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன். மேலும்174 ஆயுதங்கள், 12 கையெறி குண்டுகள், 10 கிலோவுக்கு அதிகமான உயர் ரக வெடிபொருட்கள்.
 
இந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் பாகிஸ்தானில் இருந்து ஊடுருவ முயன்றவர்கள் வெற்றிகரமாகத் தடுக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

சீனாவுக்காக அமெரிக்காவை உளவு பார்த்த இந்திய வம்சாவளி? - அமெரிக்காவில் அதிர்ச்சி கைது!

சீனாவுக்காக அமெரிக்காவை உளவு பார்த்த இந்திய வம்சாவளி? - அமெரிக்காவில் அதிர்ச்சி கைது!சீனாவிற்காக அமெரிக்காவின் ரகசிய ஆவணங்களை திருடியதாக இந்திய வம்சாவளியான ஆஷ்லே டெல்லிஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இப்படி எல்லாத்தையும் இழந்து நிக்கிறியே நண்பா! புதினுக்காக கண்ணீர் விட்ட ட்ரம்ப்!

இப்படி எல்லாத்தையும் இழந்து நிக்கிறியே நண்பா! புதினுக்காக கண்ணீர் விட்ட ட்ரம்ப்!உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் 4 வருடங்களாக நடந்து வரும் நிலையில் அதை புதின் நினைத்திருந்தால் ஒரு வாரத்தில் முடித்திருக்கலாம் என ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

ChatGPTல் 18+ கதைகளையும் இனி கேட்கலாம்: சாம் ஆல்ட்மேன் தகவல்..!

ChatGPTல் 18+ கதைகளையும் இனி கேட்கலாம்: சாம் ஆல்ட்மேன் தகவல்..!எந்த ஒரு தகவலையும் 'சாட்ஜிபிடி' (ChatGPT)யில் கேட்டு பெறலாம் என்ற வசதி இருக்கும் நிலையில், இனி 18 + கதைகளையும் கேட்கலாம் என சாட்ஜிபிடியின் உரிமையாளர் சாம் ஆல்ட்மேன் தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குழந்தைகளின் நலனுக்காக சேர்ந்து வாழுங்கள்: பிரிந்து வாழும் தம்பதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுரை..!

குழந்தைகளின் நலனுக்காக சேர்ந்து வாழுங்கள்: பிரிந்து வாழும் தம்பதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுரை..!மண வாழ்க்கை தொடர்பான ஒரு வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மனைவி தனது கணவனை சுற்றியே வரக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தியதுடன், குழந்தைக்காக கணவன் மனைவி இருவரும் தங்கள் பிடிவாதத்தையும் ஈகோவையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு சமரசம் செய்ய முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.

20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்க பாஸ்போர்ட் மதிப்பு குறைவு.. டாப் 10 பட்டியலில் இருந்து வெளியேற்றம்..

20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்க பாஸ்போர்ட் மதிப்பு குறைவு.. டாப் 10 பட்டியலில் இருந்து வெளியேற்றம்..ஏறக்குறைய 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்காவின் பாஸ்போர்ட் மடிப்பு முதல் 10 இடங்களில் இருந்து கீழே இறங்கியுள்ளது. லண்டனைச் சேர்ந்த ஹென்லி பாஸ்போர்ட் குறியீட்டில் அமெரிக்காவின் பாஸ்போர்ட் 12வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com