புதன், 12 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (11:25 IST)

பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சிக்கு ஜீரோ.. பிகாரில் என்டிஏ ஜெயிக்க அவர்தான் காரணமா

பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சிக்கு ஜீரோ.. பிகாரில் என்டிஏ ஜெயிக்க அவர்தான் காரணமா
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகள் , அரசியல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்களின் 'ஜன் சுராஜ் கட்சி'க்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளன. இக்கட்சி 'உச்சத்தில் அல்லது தரையில்' இருக்கும் என்று கிஷோர் கூறிய நிலையில், முடிவுகள் கட்சி 'தரையில்' இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
 
தேர்தலில் போட்டியிட்ட ஜன் சுராஜ் கட்சி, பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகளில் 0 முதல் அதிகபட்சம் 5 இடங்களுக்குள் மட்டுமே பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இதற்கிடையில், ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 147 இடங்களுடன் பெரும்பான்மையை பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்றும், எதிர்க்கட்சியான மகாகத்பந்தன் 90 இடங்களுடன் தோல்வியைச் சந்திக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஜன் சுராஜ் கட்சி வெற்றி பெறாவிட்டாலும், அது பெறும் கணிசமான வாக்குகள் பெரும்பாலும் மகாகத்பந்தன் கூட்டணியின் வாக்குகளை பிரித்து, எதிர்க்கட்சிக்கு பாதகமாக அமைந்துவிட்டதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்
 
Edited by Mahendran

போலீசாருக்கு ரூ.50 லட்சம் கொடுத்தாரா நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்? அமலாக்கத்துறை விசாரணை..!

போலீசாருக்கு ரூ.50 லட்சம் கொடுத்தாரா நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்? அமலாக்கத்துறை விசாரணை..!கோகைன் போதைப்பொருள் பயன்பாடு மற்றும் விநியோகம் தொடர்பாக கடந்த ஜூன் மாதம் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் வெளியே வந்த நடிகர் ஸ்ரீகாந்திடம், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்சென்னை பெருநகரக் காவல் துறை ஆணையர் ஏ. அருண் அவர்கள், மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து வரும் நபர்களை கண்டறிவதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் முடிந்த சில மணி நேரத்தில் பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜினாமா.. என்ன காரணம்?

தேர்தல் முடிந்த சில மணி நேரத்தில் பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜினாமா.. என்ன காரணம்?பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்த சில மணி நேரங்களிலேயே, முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஷகீல் அகமது கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். இது பீகார் காங்கிரஸுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய பங்குச்சந்தை திடீர் ஏற்றம்.. சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் உயர்ந்ததால் மகிழ்ச்சி..!

இந்திய பங்குச்சந்தை திடீர் ஏற்றம்.. சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் உயர்ந்ததால் மகிழ்ச்சி..!இந்திய பங்குச்சந்தை நேற்று காலை சரிவுடன் வர்த்தகத்தை தொடங்கினாலும், மதியத்திற்கு பின் உயர்ந்தது என்பதும், இதனால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நீண்ட ஏற்றத்திற்கு பின் திடீரென குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.800 சரிவு..!

நீண்ட ஏற்றத்திற்கு பின் திடீரென குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.800 சரிவு..!தங்கம் விலை கடந்த நான்கு நாட்களாக ஏற்றத்தில் இருந்த நிலையில் இன்று திடீரென ஒரு சவரனுக்கு 800 ரூபாயும், ஒரு கிராமுக்கு நூறு ரூபாயும் குறைந்து இருப்பது பொதுமக்களை மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.

