செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (17:17 IST)

பீகார் தேர்தல்.. 60 சதவிகிதத்தை தாண்டிய வாக்கு சதவீதம்.. இன்னும் சில நிமிடங்களில் கருத்துக்கணிப்பு..!

பீகார் தேர்தல்.. 60 சதவிகிதத்தை தாண்டிய வாக்கு சதவீதம்.. இன்னும் சில நிமிடங்களில் கருத்துக்கணிப்பு..!
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று  நடைபெற்று வருகிறது. பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி, மொத்தம் 60.40% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
கிஷன்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 66.1% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. அதை தொடர்ந்து பூர்னியா 64.22% மற்றும் கதிஹார் 63.8% அதிக வாக்குப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது.
 
நவாடா மற்றும் மதுபனி போன்ற மாவட்டங்களில் குறைந்த வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
 
மொத்தம் 243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகாரில், இன்று நடைபெற்ற 122 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவில் 1,302 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். வாக்குப்பதிவு நிலவரங்கள், மாநிலத்தில் யார் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என்ற கருத்துக்கணிப்பு இன்னும் சில மணி நேரங்களில் வெளியாகும்.
 
Edited by Mahendran

அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: கோலிவுட்டில் பரபரப்பு!

அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: கோலிவுட்டில் பரபரப்பு!சென்னையில் அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகம் உட்பட பல இடங்களில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததால் இன்று பரபரப்பு ஏற்பட்டது. டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் இந்த மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.

சபரிமலை சீசன்: பக்தர்களுக்காக 3 சிறப்பு ரயில்கள்.. இன்று முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!

சபரிமலை சீசன்: பக்தர்களுக்காக 3 சிறப்பு ரயில்கள்.. இன்று முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் மண்டல பூஜை மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜைக் காலங்களில் பக்தர்களின் பயண வசதிக்காக, தெற்கு ரயில்வே மொத்தம் மூன்று சிறப்பு ரயில்களை இயக்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

SIR திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தும் தவெக!.. விஜய் கலந்து கொள்வாரா?!...

SIR திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தும் தவெக!.. விஜய் கலந்து கொள்வாரா?!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவராக மாறிவிட்டாலும் இன்னும் மற்ற அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் போல அவர் களத்திற்கு வந்து அரசியல் செய்யவில்லை. இரண்டு பொதுக்கூட்டங்களில் பேசினார்.

புல்வாமா தாக்குதலுக்கே இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து காங்கிரஸ்..!

புல்வாமா தாக்குதலுக்கே இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து காங்கிரஸ்..!டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பவன் கெரா, மத்திய அரசு பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக சாடினார்.

பேருந்து பயணத்தின்போது மர்மமாக இறந்த 21 வயது மாடல் அழகி.. காதலன் கொலை செய்தாரா?

பேருந்து பயணத்தின்போது மர்மமாக இறந்த 21 வயது மாடல் அழகி.. காதலன் கொலை செய்தாரா?மத்திய பிரதேசம், போபாலை சேர்ந்த 21 வயது மாடல் அழகி குஷி அஹிர்வார் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது காதலன் காசிம் அகமது மீது குடும்பத்தினர் கொலை குற்றச்சாட்டு சுமத்தியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com