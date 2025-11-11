பீகார் தேர்தல்.. 60 சதவிகிதத்தை தாண்டிய வாக்கு சதவீதம்.. இன்னும் சில நிமிடங்களில் கருத்துக்கணிப்பு..!
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வருகிறது. பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி, மொத்தம் 60.40% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
கிஷன்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 66.1% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. அதை தொடர்ந்து பூர்னியா 64.22% மற்றும் கதிஹார் 63.8% அதிக வாக்குப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது.
நவாடா மற்றும் மதுபனி போன்ற மாவட்டங்களில் குறைந்த வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
மொத்தம் 243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகாரில், இன்று நடைபெற்ற 122 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவில் 1,302 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். வாக்குப்பதிவு நிலவரங்கள், மாநிலத்தில் யார் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என்ற கருத்துக்கணிப்பு இன்னும் சில மணி நேரங்களில் வெளியாகும்.
