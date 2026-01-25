ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (13:29 IST)

திருமா அண்ணே உங்களை அடியாளாதான் திமுக யூஸ் பண்ணுது!.. தெறிக்கவிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா!...

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக செயல் வீரர்கள் கூட்டம் இன்று சென்னையை அடுத்துள்ள மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற வருகிறது. இந்த கூட்டத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல்குமார் போன்றவர்கள் கலந்து கொண்டனர். மேலும் 300-க்கும் மேற்பட்ட கழக நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டார்கள்.

இந்த விழாவில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா ‘2016ம் வருடம் ஜெயலலிதா தனித்து ஆட்சி அமைத்தது போல 2026-லும் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார்.. அதிமுக, திமுக கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து 24 கட்சிகள் நம்மை எதிர்க்கிறது. நாம் மக்களுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறோம்.

தேர்தல் ஆணையத்திலும் விஜய் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.. தேர்தல் ஆணையத்தில் உள்ள விஜயின் ரசிகர் ஒருவர்தான் விசில் சின்னத்தை நமக்கு ஒதுக்கி கையெழுத்து போட்டியிருக்கிறார்.
சிபிஐ அலுவலகம் சென்றால் அங்கும் விஜயுடன் செல்பி எடுக்க பலர் ஓடி வருகிறார்கள். டெல்லியிலும் அவர் ரீச் ஆகியிருக்கிறார்.

தலைவர் அன்பால் உருவாவதில்லை.. தியாகத்தால்தான் உருவாக்கப்படுகிறார்..விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் 20 பேர்தான் இருக்கிறார்கள்.. விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை திமுக அடியாளாக பயன்படுத்தி வருகிறது.. இதை சொன்னால் என் மீது கோபப்படுவார்கள். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக மாபெரும் வெற்றி பெறும்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.

தவெக கூட்டத்தில் விஜய்!... ஜனநாயகன், சிபிஐ பற்றி பேசுவாரா?...

தவெக கூட்டத்தில் விஜய்!... ஜனநாயகன், சிபிஐ பற்றி பேசுவாரா?...நடிகர் விஜய் கடைசியாக மலேசியாவில் நடந்த ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டார்.

37 நாட்களுக்கு பின் பொதுநிகழ்ச்சியில் விஜய்!.. தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்பு...

37 நாட்களுக்கு பின் பொதுநிகழ்ச்சியில் விஜய்!.. தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்பு...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறி இரண்டு வருடங்களுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது.

திடீரென கேன்சல் ஆன 13000 விமானங்கள்.. என்ன காரணம்?

திடீரென கேன்சல் ஆன 13000 விமானங்கள்.. என்ன காரணம்?அமெரிக்காவின் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையை, அதாவது சுமார் 14 கோடி மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் ஒரு 'ராட்சத பனிப்புயல்' அந்நாட்டை உலுக்கி வருகிறது. நியூ மெக்ஸிகோ முதல் நியூ இங்கிலாந்து வரையிலான 2,000 மைல் பரப்பளவிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த கடும் குளிர்கால புயலால், இதுவரை 13,000-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. சாலைகளில் ஆபத்தான முறையில் பனி உறைந்துள்ளதால், போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது.

போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் இல்லை.. குரல் கொடுக்கவும் மாட்டோம்.. அதிகாரம் கிடைத்தால் எல்லாவற்றையும் செய்வோம்: விஜய்

போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் இல்லை.. குரல் கொடுக்கவும் மாட்டோம்.. அதிகாரம் கிடைத்தால் எல்லாவற்றையும் செய்வோம்: விஜய்விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம், அரை நூற்றாண்டு கால அறிக்கை போர் மற்றும் சாலை மறியல் அரசியலுக்கு மாற்றாக ஒரு 'நிர்வாக ரீதியான அரசியல்' முறையை முன்வைக்கிறது. தேவையற்ற அறிக்கைகள் மூலம் மக்களை குழப்பாமல், போராட்டங்கள் என்ற பெயரில் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு தராமல் இருப்பதே இவருடைய கொள்கை.

நீங்க என்ன பண்னி கிழிச்சீட்டீங்க!.. மோடியை அட்டாக் பண்ணும் திருமா!...

நீங்க என்ன பண்னி கிழிச்சீட்டீங்க!.. மோடியை அட்டாக் பண்ணும் திருமா!...சமீபத்தில் சென்னைக்கு அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

