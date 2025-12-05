வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி அறிவிப்பால் வீட்டுக் கடன் வட்டி குறையும்.. மகிழ்ச்சியான செய்தி..!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா அவர்கள் இன்று முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். 
 
நிதி ஆண்டின் ஐந்தாவது இரு மாத நாணய கொள்கை குழு கூட்டம் டிசம்பர் 3 முதல் 5 வரை நடைபெற்றது. நாணய கொள்கை குழு ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 25 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைத்து 5.25 சதவீதமாக நிர்ணயிக்க ஒருமனதாக முடிவெடுத்துள்ளது.
 
நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்கம் தொடர்ந்து குறைந்து வருவதன் காரணமாக, மத்திய வங்கி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் மூன்று கட்டங்களாக ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ஏற்கெனவே 100 அடிப்படை புள்ளிகள் குறைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த ரெப்போ விகித குறைப்பால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடம் இருந்து பெறும் கடன் மீதான வட்டி குறையும். இதனால், வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் வீட்டு கடன்கள் உட்பட அனைத்து கடன்களுக்கான வட்டி விகிதமும் குறையும் வாய்ப்புள்ளது. இது பொதுமக்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்கும்.
 
மாமதுரைக்கு தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது அரசியலா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி..!

மாமதுரைக்கு தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது அரசியலா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி..!திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடர்பாக மதுரை மாவட்டத்தில் நிலவும் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள், வளர்ச்சி அரசியலுக்கும், பிளவுபடுத்தும் அரசியலுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

500 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்தானதால் பயணிகள் ஆத்திரம்.. ஏர் இந்தியா விமானத்தை மறித்து போராட்டம்..!

500 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்தானதால் பயணிகள் ஆத்திரம்.. ஏர் இந்தியா விமானத்தை மறித்து போராட்டம்..!இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிறுவனமான இண்டிகோவில் தொடரும் செயல்பாட்டு சிக்கல்கள் காரணமாக, நேற்று நாடு முழுவதும் 500-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனால் டெல்லி, ஹைதராபாத், சென்னை உள்ளிட்ட விமான நிலையங்களில் பெரும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. பயணிகள் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக உணவு, தண்ணீர் இன்றித் தவிப்பதாகவும், கவுண்டர்கள் காலியாக இருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்குமா? திமுக நோட்டீஸ்

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்குமா? திமுக நோட்டீஸ்மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான சர்ச்சையை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க கோரி, ஆளும் திமுக கட்சி எம்.பி.க்கள் இரு அவைகளிலும் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளனர். மாநிலங்களவையில் திருச்சி சிவாவும், மக்களவையில் டி.ஆர். பாலுவும் நோட்டீஸ் அளித்தனர்.

தவெகவில் இணைந்தாலும் ஜெயலலிதாவை மறக்காத செங்கோட்டையன்.. நினைவு நாள் பதிவு..!

தவெகவில் இணைந்தாலும் ஜெயலலிதாவை மறக்காத செங்கோட்டையன்.. நினைவு நாள் பதிவு..!முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போது விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தவருமான செங்கோட்டையன், ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாளையொட்டி வெளியிட்ட பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. கட்சி மாறிய பின்னரும், ஜெயலலிதாவின் மீதான தனது அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தை இந்த பதிவு மூலம் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மோடி இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருப்பது இந்தியர்களின் அதிர்ஷ்டம்: புதின் புகழாரம்..!

மோடி இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருப்பது இந்தியர்களின் அதிர்ஷ்டம்: புதின் புகழாரம்..!ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை "இந்தியாவுக்காகவே வாழ்ந்து, சுவாசிப்பவர்" என்றும், மிகவும் நம்பகமான மற்றும் நேர்மையான தலைவர் என்றும் புகழ்ந்துள்ளார்.

