வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (13:40 IST)

கடனில் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டவில்லை என்றால் செல்போன் முடக்கப்படும்: ரிசர்வ் வங்கி

கடனை திருப்பி செலுத்தாதவர்களின் ஸ்மார்ட்போன்களை செயலற்றதாக்க நிதி நிறுவனங்களுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி வழங்க இருப்பதாக தெரிகிறது. இது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,.
 
நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 140 கோடிக்கும் அதிகமானோர் செல்போன் பயன்படுத்துகின்றனர். ஹோம் கிரெடிட் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் ஆய்வுப்படி, விற்பனையாகும் ஒவ்வொரு மூன்று மின்னணு சாதனங்களில் ஒன்று கடனில் வாங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெற்று, அதைத் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறியவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தக் கடன் சுமையை சமாளிக்க, ரிசர்வ் வங்கி இந்த புதிய அனுமதியை வழங்க இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
கடனில் வாங்கப்படும் செல்போன்களில், நீக்க முடியாத ஒரு சிறப்பு செயலி நிறுவப்படும். வாடிக்கையாளர் கடனை திருப்பிச் செலுத்த தவறினால், இந்த செயலி தானாகவே செல்போனின் செயல்பாட்டை முடக்கிவிடும். இதன் மூலம், கடன் பெற்றவர் தனது தினசரி வாழ்க்கை, கல்வி மற்றும் நிதிச் சேவைகளுக்கு அத்தியாவசியமான தொழில்நுட்ப வசதியை இழப்பார்.
 
இந்த நடவடிக்கை, கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் நிதி ஒழுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ரிசர்வ் வங்கி நம்புகிறது. 
 
Edited by Mahendran
 

கேரளாவில் நவீன சுயம்வரம் திட்டம்.. 3000 ஆண்களுக்கு 200 பெண்கள் மட்டுமே பதிவு..!

கேரளாவில் நவீன சுயம்வரம் திட்டம்.. 3000 ஆண்களுக்கு 200 பெண்கள் மட்டுமே பதிவு..!கேரள மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டத்திலுள்ள பய்யாவூர் கிராம பஞ்சாயத்து, இளைஞர்களுக்கு திருமணம் செய்துவைக்க ஒரு மாபெரும் மக்கள் திருமண சுயம்வரம் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. ஆனால், இந்த திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் ஆண்களிடமிருந்து அதிக அளவிலும், பெண்களிடமிருந்து மிக குறைந்த அளவிலும் வந்திருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரபல இயக்குனர் மீது வரதட்சணை குற்றச்சாட்டு: மருமகள் போலீசில் புகார்..!

பிரபல இயக்குனர் மீது வரதட்சணை குற்றச்சாட்டு: மருமகள் போலீசில் புகார்..!கன்னட திரைப்பட இயக்குநர் எஸ்.நாராயணன், அவரது மனைவி பாக்யலட்சுமி மற்றும் மகன் பவன் ஆகியோர் மீது வரதட்சணை கொடுமை மற்றும் குடும்ப வன்முறை வழக்குகளை பெங்களூரு காவல்துறை பதிவு செய்துள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் அம்மா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய ஏஐ வீடியோ: பாஜக கண்டனம்..

பிரதமர் மோடியின் அம்மா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய ஏஐ வீடியோ: பாஜக கண்டனம்..பிஹார் காங்கிரஸ் கட்சி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அவரது மறைந்த தாயார் ஹீராபென் மோடியை சித்தரிக்கும் ஏஐ (செயற்கை நுண்ணறிவு) வீடியோ ஒன்றை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்டு, பெரும் அரசியல் புயலை கிளப்பியுள்ளது. 36 வினாடிகள் கொண்ட இந்த வீடியோ, பிஹார் தேர்தலுக்கு முன் வேண்டுமென்றே தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குதல் நடத்துவதாக பாஜக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

பிசியோதெரபிஸ்டுகளை டாக்டர் என அழைக்கலாமா? 8 மணி நேரத்தில் திரும்ப பெற்ற உத்தரவு..!

பிசியோதெரபிஸ்டுகளை டாக்டர் என அழைக்கலாமா? 8 மணி நேரத்தில் திரும்ப பெற்ற உத்தரவு..!பிசியோதெரபிஸ்டுகள் தங்கள் பெயருக்கு முன்னால் 'டாக்டர்' என்ற பட்டத்தை பயன்படுத்தலாமா கூடாதா என்பது குறித்த மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டில் மீண்டும் குழப்பம் நிலவுகிறது. இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு அடிக்கடி தனது முடிவுகளை மாற்றி வருவது மருத்துவர்கள்மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமரை ஏற்காத திமுகவுடன் கூட்டணி ஏன்? காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி கட்சிகளுக்கு அனுராக் தாக்குர் கேள்வி

ராமரை ஏற்காத திமுகவுடன் கூட்டணி ஏன்? காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி கட்சிகளுக்கு அனுராக் தாக்குர் கேள்விதமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ராமரை ஏற்காதவர் என்றும், ராமர் கோவில் கட்டப்படுவதை எதிர்த்தவர் என்றும் கூறி, அவருடன் ஏன் காங்கிரஸ் மற்றும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கூட்டணி வைத்துள்ளனர் என்று மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்குர் கேள்வி எழுப்பினார்.

