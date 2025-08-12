தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.640 சரிவு.. மீண்டும் ரூ.75000க்குள் விற்பனை..!
கடந்த சில நாட்களாகத் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது. ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.75,000-ஐ தாண்டி விற்பனையானது, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.80 குறைந்துள்ள நிலையில், ஒரு பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் இன்றைய தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.9,295-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையாகிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.10,140-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.81,120-க்கும் விற்பனையாகிறது. நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், 22 காரட் தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தங்கத்தை போலவே வெள்ளியின் விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,000 குறைந்து ரூ.126,000.00க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.126-க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த விலை, இன்று குறைந்துள்ளதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
Edited by Siva