செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (09:47 IST)

தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.640 சரிவு.. மீண்டும் ரூ.75000க்குள் விற்பனை..!

கடந்த சில நாட்களாகத் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது. ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.75,000-ஐ தாண்டி விற்பனையானது, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.80 குறைந்துள்ள நிலையில், ஒரு பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்துள்ளது.
 
சென்னையில் இன்றைய தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
 
சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.9,295-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.74,360-க்கும் விற்பனையாகிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.10,140-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.81,120-க்கும் விற்பனையாகிறது. நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், 22 காரட் தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்துள்ளது.
 
வெள்ளி விலை நிலவரம்
 
தங்கத்தை போலவே வெள்ளியின் விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,000 குறைந்து ரூ.126,000.00க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.126-க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த விலை, இன்று குறைந்துள்ளதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

டிரம்ப் மிரட்டலை துளி கூட மதிக்காத பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள்.. 2வது நாளாக ஏற்றம்..!

டிரம்ப் மிரட்டலை துளி கூட மதிக்காத பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள்.. 2வது நாளாக ஏற்றம்..!அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், இந்திய இறக்குமதி பொருட்கள் மீது 50% வரி விதித்ததால், இந்தியப் பங்குச்சந்தை கடுமையான சரிவை சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த வாரம் ஓரளவு சரிவடைந்த பங்குச்சந்தை, இந்த வாரம் மீண்டும் ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவது முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளது.

மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி ஓட்டிச் சென்ற கணவன்! பிடித்து விசாரித்த போலீஸ்! - நெஞ்சை உலுக்கிய சோகக் கதை!

மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி ஓட்டிச் சென்ற கணவன்! பிடித்து விசாரித்த போலீஸ்! - நெஞ்சை உலுக்கிய சோகக் கதை!நாக்பூர் நெடுஞ்சாலையில் ஒருவர் தனது மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி தொங்கவிட்டப்படி ஓட்டிச் சென்ற சம்பவத்தை தொடர்ந்து அவரை பிடித்து போலீஸார் விசாரித்தபோது அதிர்ச்சிக்குரிய சோகக்கதை தெரிய வந்துள்ளது.

இந்தியா - அமெரிக்கா தலைநகரங்கள் இடையே விமான சேவை நிறுத்தம்! - ஏர் இந்தியா அதிர்ச்சி அறிவிப்பு!

இந்தியா - அமெரிக்கா தலைநகரங்கள் இடையே விமான சேவை நிறுத்தம்! - ஏர் இந்தியா அதிர்ச்சி அறிவிப்பு!இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்க்டனுக்கு இயக்கப்படும் விமான சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி..!

ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி..!முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவே தனது 'ரோல் மாடல்' என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புவங்கக் கடலில் நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான முதல் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com