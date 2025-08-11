திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (09:42 IST)

இன்று ஒரே நாளில் 500 ரூபாய்க்கும் மேல் இறங்கிய தங்கம்.. இன்னும் இறங்குமா?

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ஒரு சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்திருப்பது பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தங்கத்தின் விலை குறைந்திருந்தாலும், வெள்ளி விலை எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நேற்றைய விலையிலேயே விற்பனையாகி வருகிறது. இந்த விலை மாற்றம், தங்கம் வாங்க திட்டமிட்டிருந்தவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரங்களை பார்ப்போம்,
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 9,445
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ.   9,375
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 75,560
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 75,000
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,303
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,227
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 82,424
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  81,816
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: ரூ.127.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: ரூ.127,000.00
 
 
Edited by Siva

காலை முதலே டெல்டாவை குறி வைத்த மழை! இன்று எங்கெல்லாம் மழை? - வானிலை ஆய்வு மையம்!

காலை முதலே டெல்டாவை குறி வைத்த மழை! இன்று எங்கெல்லாம் மழை? - வானிலை ஆய்வு மையம்!இன்று காலை முதலே டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.

கேள்விக்குறியாகும் டெலிவரி ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு: ஹைதராபாத்தில் ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம்

கேள்விக்குறியாகும் டெலிவரி ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு: ஹைதராபாத்தில் ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம்ஹைதராபாத்தில் பெய்து வரும் கனமழையின் போது, உணவு டெலிவரி ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. Zomato நிறுவனத்தின் ஊழியரான சையத் ஃஃபர்ஹான், உணவு டெலிவரி செய்ய சென்றபோது, மழைநீர் நிரம்பிய வடிகாலில் எதிர்பாராதவிதமாக விழுந்து விபத்துக்குள்ளானார்.

வெறும் இரங்கல் மட்டும் தானா? பாலஸ்தீன கால்பந்து வீரர் கொலையை கண்டிக்காத UEFA.. ரசிகர்கள் கண்டனம்

வெறும் இரங்கல் மட்டும் தானா? பாலஸ்தீன கால்பந்து வீரர் கொலையை கண்டிக்காத UEFA.. ரசிகர்கள் கண்டனம்ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியம், பாலஸ்தீன கால்பந்து வீரர் சுலைமான் அல்-அஜூரி கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில், கண்டனம் தெரிவிக்காமல் வெறும் இரங்கல் மட்டுமே தெரிவித்ததற்காக கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது.

விவசாயிகளிடையே கலவரத்தை தூண்டிய முன்னாள் பிரதமர்! - 30 ஆண்டுகள் சிறை!

விவசாயிகளிடையே கலவரத்தை தூண்டிய முன்னாள் பிரதமர்! - 30 ஆண்டுகள் சிறை!ஆப்பிரிக்க நாட்டில் உள்நாட்டு கலவரத்தை தூண்டியதாக முன்னாள் பிரதமருக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் 500 ரூபாய்க்கும் மேல் இறங்கிய தங்கம்.. இன்னும் இறங்குமா?

இன்று ஒரே நாளில் 500 ரூபாய்க்கும் மேல் இறங்கிய தங்கம்.. இன்னும் இறங்குமா?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ஒரு சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்திருப்பது பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தங்கத்தின் விலை குறைந்திருந்தாலும், வெள்ளி விலை எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நேற்றைய விலையிலேயே விற்பனையாகி வருகிறது. இந்த விலை மாற்றம், தங்கம் வாங்க திட்டமிட்டிருந்தவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com