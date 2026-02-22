ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (15:04 IST)

நாளை திருமணம்.. இன்று விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சகோதரிகள்.. என்ன நடந்தது?

நாளை திருமணம்.. இன்று விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சகோதரிகள்.. என்ன நடந்தது?
ஜோத்பூர் அருகே உள்ள மானாய் கிராமத்தில், ஒரே நாளில் திருமணம் நடைபெறவிருந்த இரண்டு சகோதரிகள் விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
25 வயதான ஷோபா மற்றும் 23 வயதான விம்லா ஆகிய இருவருக்கும் நேற்று திருமணம் நடைபெறவிருந்தது. நேற்று முன் தினம் இரவு வரை வீட்டில் திருமண கொண்டாட்டங்கள் உற்சாகமாக நடைபெற்ற நிலையில், நள்ளிரவில் இருவரும் உறங்க சென்றனர். 
 
அதிகாலை 4 மணியளவில் இருவரும் தற்கொலைக்கு முயற்சித்த நிலையில் இருவரது உடல்நிலையும் திடீரென மோசமடைந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், அவர்களை உடனடியாக ஜோத்பூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவர்கள் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். 
 
தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து இதுவரை எந்தக் கடிதமும் கிடைக்கவில்லை. போலீசார் இறுதிச்சடங்குகளை நிறுத்தி, உடல்களை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஒரே மேடையில் மணமேடை ஏற வேண்டிய சகோதரிகள், ஒரே நாளில் சடலமாக மீட்கப்பட்டது அக்கிராமத்தையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில் அவர்கள் விஷம் அருந்தியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva 

ஈரான் மீது தாக்குதல்!.. அமெரிக்காவுக்கு செக் வைத்த இங்கிலாந்து!..

ஈரான் மீது தாக்குதல்!.. அமெரிக்காவுக்கு செக் வைத்த இங்கிலாந்து!..அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே பல வருடங்களாகவே மோதல் இருந்து வருகிறது..

ஒரே நேரத்தில் பல பெண்களுடன் தொடர்பு.. இன்ஸ்டாகிராமால் சிக்கிய மன்மதன்..!

ஒரே நேரத்தில் பல பெண்களுடன் தொடர்பு.. இன்ஸ்டாகிராமால் சிக்கிய மன்மதன்..!கேரள மாநிலம் திருச்சூரை சேர்ந்த 38 வயது சமூக வலைதள பிரபலம் யது கிரீஷ், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பெண்களை தொடர்பு கொண்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டார்.

யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதி?.. பேச்சுவார்த்தையை துவங்கிய திமுக!..

யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதி?.. பேச்சுவார்த்தையை துவங்கிய திமுக!..2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்த திமுக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் வெற்றி பெற வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது.

21 வயது இளம்பெண்ணின் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்ற கணவர்.. அதிர்ச்சி காரணம்?

21 வயது இளம்பெண்ணின் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்ற கணவர்.. அதிர்ச்சி காரணம்?பெங்களூரு அருகேயுள்ள கக்கலிபுரா காவல் எல்லைக்குட்பட்ட குல்லேகௌடனபாளையத்தில், மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகமடைந்த கணவர், கல்லை தலையில் போட்டு அவரை கொடூரமாகக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் வங்கதேச பயங்கரவாதிகள் கைது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து அதிமுக, பாஜக கேள்வி..!

தமிழகத்தில் வங்கதேச பயங்கரவாதிகள் கைது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து அதிமுக, பாஜக கேள்வி..!திருப்பூரில் ஆறு பயங்கரவாத சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக பாஜக மற்றும் அதிமுக ஆகிய எதிர்க்கட்சிகள் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com