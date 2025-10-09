வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (18:00 IST)

நாளை சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம்: விநாயகரின் முழு அருளை பெறுவதற்கான எளிய வழிமுறைகள்!

விநாயக பெருமானின் பரிபூரண அருளை பெற மாதந்தோறும் வரும் சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம் மிகவும் சிறப்பானது. இந்த சதுர்த்தி, மஹா சங்கடஹர சதுர்த்தியை போலவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது; குறிப்பாக செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வரும் சதுர்த்தி விசேஷமானது.
 
காலை சடங்குகள்: விரதம் இருப்பவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, வீடு மற்றும் பூஜை அறையைத் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். விநாயகருக்கு மலர் அலங்காரம் செய்து, விளக்கேற்றி மனமுருகி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும்.
 
விரத முறை: நாள் முழுவதும் உண்ணாவிரதம் இருக்கலாம். இயலாதவர்கள் பால், பழங்கள் அல்லது உப்பில்லாத எளிமையான உணவை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
 
மாலை வழிபாடு: சங்கடஹர சதுர்த்தி வழிபாடு மாலையில்தான் பிரதானம். மாலையில் சந்திர தரிசனம் செய்த பிறகு, விநாயகருக்கு மீண்டும் விளக்கேற்றி, அவருக்கு மிகவும் உகந்த அருகம்புல் சார்த்தி வழிபட வேண்டும்.
 
நைவேத்தியம்: விநாயகருக்கு பிடித்தமான சுண்டல், கொழுக்கட்டை (அ) மோதகம் போன்றவற்றை நைவேத்தியமாகப் படைத்து, பூஜைக்குப் பிறகு விரதத்தை நிறைவு செய்யலாம்.
 
மாதந்தோறும் விநாயகருக்கு தேங்காய் மாலை அணிவித்து வழிபடுவதால், நவகிரக தோஷங்கள் நீங்கும். மேலும், சனி தோஷம், ராகு-கேது தோஷம், மற்றும் திருமணத் தடை உள்ளவர்கள் இந்த விரதத்தைக் கடைப்பிடித்தால் சிறந்த பலன்களைப் பெறலாம் என்பது ஐதீகம்.
 
Edited by Mahendran

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பகைகள் விலகும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (05.10.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பகைகள் விலகும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (05.10.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த கிருத்திகை விரதம்: பலன்களும் முறைகளும்..!

முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த கிருத்திகை விரதம்: பலன்களும் முறைகளும்..!முருகப்பெருமான் அருள் வேண்டி அவரது நட்சத்திரமான கிருத்திகை நட்சத்திரத்தன்று அனுசரிக்கப்படும் சிறப்பான விரதமே கிருத்திகை விரதம் ஆகும். இந்த விரதம் பக்தர்களுக்கு பாவங்களை போக்கி, புண்ணியங்களை பெற்றுத்தரும் என நம்பப்படுகிறது.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (04.10.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (04.10.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

வரும் திங்கட்கிழமை பெளர்ணமி.. திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் எது?

வரும் திங்கட்கிழமை பெளர்ணமி.. திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் எது?பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருத்தலம் திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில். இந்த கோவிலுக்குப் பின்னால் இருக்கும் மலையை 'சுற்றி' பக்தர்கள் கிரிவலம் வருவது வழக்கம். சுமார் 14 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட இந்த கிரிவலப் பாதையில், ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வலம் வந்து வழிபடுகின்றனர்.

திருப்பதியில் கோலாகலமாக நிறைவடையும் பிரம்மோற்சவ விழா: இறுதி நாளில் குவிந்த பக்தர்கள்!

திருப்பதியில் கோலாகலமாக நிறைவடையும் பிரம்மோற்சவ விழா: இறுதி நாளில் குவிந்த பக்தர்கள்!திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலின் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, இன்று கோலாகலமாக நிறைவடைகிறது. பத்து நாட்களாக நடைபெற்ற இந்த உற்சவத்தில், ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேதராக ஏழுமலையான் தினமும் காலை மற்றும் இரவு என இருவேளைகளிலும் நான்கு மாட வீதிகளில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

