வள்ளிமலை: மன அமைதியையும் ஆன்மிகச் சிறப்பையும் தரும் தலம்
பிரச்சினைகளால் குழப்பமடைந்த மனம் அமைதியை நாடி செல்லும் இடமாக வள்ளிமலை திகழ்கிறது.
குறப்பெண்ணான வள்ளி பிறந்து, முருகனை திருமணம் செய்துகொண்ட பெருமைமிகு தலம் இது. அடிவாரத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் முருகப்பெருமான் அருள, 440 படிகள் ஏறி மலைக்கோயிலில் முருகனை தரிசிக்கலாம்.
மலைக்கோயிலின் பின்னால் உள்ள பாதையில் சிறிது தூரம் நடந்தால், வள்ளிமலை சுவாமிகளின் ஆஸ்ரமத்தை அடையலாம். அங்கு செல்லும் வழியில் உள்ள மரங்கள், குரங்குகள் என இயற்கையின் ரம்யம் நிறைந்திருக்கும். இங்கு, சுவாமிகளுக்கு அருள்புரிந்ததாக நம்பப்படும் பொங்கியம்மனை முதலில் தரிசிக்கலாம்.
மேலும், வள்ளிமலை சுவாமிகள் தவம் செய்த இடமும், அவரது ஜீவசமாதியும் உள்ள குகைக்குள் நுழைந்தால் பூரண அமைதி கிடைக்கும். அங்கு ஐந்து நிமிடம் மௌனமாகத் தியானம் செய்வதே அங்குள்ள வழிபாட்டு முறையாகும்.
மலையுச்சியில் மல்லிகார்ஜுனர் அருளும் சுனை, சமணர்களின் படுகைகள் என வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இடங்களையும் இங்கு காணலாம். வள்ளிமலை, ராணிப்பேட்டையில் இருந்து பொன்னை செல்லும் வழியில் 19 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
Edited by Mahendran