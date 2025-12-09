செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (18:19 IST)

வள்ளிமலை: மன அமைதியையும் ஆன்மிகச் சிறப்பையும் தரும் தலம்

வள்ளிமலை: மன அமைதியையும் ஆன்மிகச் சிறப்பையும் தரும் தலம்
பிரச்சினைகளால் குழப்பமடைந்த மனம் அமைதியை நாடி செல்லும் இடமாக வள்ளிமலை திகழ்கிறது. 
 
குறப்பெண்ணான வள்ளி பிறந்து, முருகனை திருமணம் செய்துகொண்ட பெருமைமிகு தலம் இது. அடிவாரத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் முருகப்பெருமான் அருள, 440 படிகள் ஏறி மலைக்கோயிலில் முருகனை தரிசிக்கலாம்.
 
மலைக்கோயிலின் பின்னால் உள்ள பாதையில் சிறிது தூரம் நடந்தால், வள்ளிமலை சுவாமிகளின் ஆஸ்ரமத்தை அடையலாம். அங்கு செல்லும் வழியில் உள்ள மரங்கள், குரங்குகள் என இயற்கையின் ரம்யம் நிறைந்திருக்கும். இங்கு, சுவாமிகளுக்கு அருள்புரிந்ததாக நம்பப்படும் பொங்கியம்மனை முதலில் தரிசிக்கலாம்.
 
மேலும், வள்ளிமலை சுவாமிகள் தவம் செய்த இடமும், அவரது ஜீவசமாதியும் உள்ள குகைக்குள் நுழைந்தால் பூரண அமைதி கிடைக்கும். அங்கு ஐந்து நிமிடம் மௌனமாகத் தியானம் செய்வதே அங்குள்ள வழிபாட்டு முறையாகும். 
மலையுச்சியில் மல்லிகார்ஜுனர் அருளும் சுனை, சமணர்களின் படுகைகள் என வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இடங்களையும் இங்கு காணலாம். வள்ளிமலை, ராணிப்பேட்டையில் இருந்து பொன்னை செல்லும் வழியில் 19 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

திருவண்ணாமலை கிரிவலம்: இந்த மாத பௌர்ணமிக்கான உகந்த நேரம் அறிவிப்பு!

திருவண்ணாமலை கிரிவலம்: இந்த மாத பௌர்ணமிக்கான உகந்த நேரம் அறிவிப்பு!திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலின் மகா தீப மலையை சுற்றி கிரிவலம் செல்வது ஒவ்வொரு பௌர்ணமியன்றும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு முக்கியமான வழிபாடாகும்.

ஞானம், கல்வி அருளும் கும்பேஸ்வரர்: கும்பகோணம் ஆலயச் சிறப்புகள்!

ஞானம், கல்வி அருளும் கும்பேஸ்வரர்: கும்பகோணம் ஆலயச் சிறப்புகள்!மகாபிரளயத்திற்கு பிறகு, பிரம்மன் தனது படைப்பு தொழிலை தொடங்கத் தவம் செய்த தலமே கும்பகோணம். சிவன் தந்த அமுதக்கலசம் இங்குத் தங்கியதால், இத்தல இறைவன் 'கும்பேஸ்வரர்' அல்லது 'ஆதிகும்பேஸ்வரர்' என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோயில்: நாய் வாகனமில்லா யோக பைரவர் தரிசனம்

திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோயில்: நாய் வாகனமில்லா யோக பைரவர் தரிசனம்சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோயில், தேவாரப் பாடல் பெற்ற பாண்டிய நாட்டுத் தலமாகும். இத்தல இறைவன் திருத்தளிநாதர், இறைவி சிவகாமி.

மலைபோன்ற சிக்கல்களை தீர்க்கும் கரியமாணிக்கப் பெருமாள் திருத்தலம்!

மலைபோன்ற சிக்கல்களை தீர்க்கும் கரியமாணிக்கப் பெருமாள் திருத்தலம்!வந்தவாசிக்கு அருகே அமைந்துள்ள கீழ்க்கொடுங்காலூர் கிராமத்தின் நடுநாயகமாக, கரியமாணிக்க பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. சோழர் கால பகுதியான வெண்குன்ற கோட்டத்தை ஒட்டிய இந்தக் கோயில் சுமார் 600 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழைமை வாய்ந்தது என கருதப்படுகிறது. இது பாண்டியர், பல்லவர், சோழர் ஆகியோரின் ஆட்சி காலங்களில் புனரமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

திருப்பதி வைகுண்ட துவார தரிசனம்: 10 நாள் வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு – சலுகைகள் ரத்து!

திருப்பதி வைகுண்ட துவார தரிசனம்: 10 நாள் வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு – சலுகைகள் ரத்து!திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் டிசம்பர் 30 முதல் ஜனவரி 8 வரை நடைபெறும் 10 நாள் வைகுண்ட துவார தரிசனத்திற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, சாதாரண பக்தர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு, பல சிறப்பு சலுகைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com