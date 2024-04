கர்ப்ப காலத்தில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்: காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

உமேஷ் உபாத்யாயின் புத்தகம், " Western Media Narratives on India: From Gandhi to Modi (இந்தியா மீதான மேற்கத்திய ஊடக விவரிப்புகள்: காந்தி முதல் மோடி வரை.") மேற்குலகம் இந்தியாவை எவ்வாறு சித்தரிக்கிறது என்பதை விவரிக்கிறது. மூத்த பத்திரிக்கையாளரான உபாத்யாய், மேற்கத்திய ஊடகங்களால் இந்தியாவைப் பற்றிய வரலாற்றுச் சித்தரிப்பில் மூழ்கி, பெரும்பாலும் ஒரு சார்பு மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரல் சார்ந்த கதையை வெளிப்படுத்துகிறார்.