சனி, 25 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran

உடல் பருமனால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கலா? தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை

உடல் பருமனால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கலா? தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை
உடல் பருமன் கொண்ட பெண்களுக்கு, தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமாக பாலியல் உறவில் நாட்டமின்மை ஏற்பட்டு, கருத்தரிக்கும் வாய்ப்புகள் குறைகின்றன. இந்த எதிர்மறை மனநிலை தாம்பத்திய உறவில் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது.
 
உடல் பருமன் மேலும் பல வகைகளில் கருத்தரிப்பைப் பாதிக்கிறது:
 
ஹார்மோன் பாதிப்பு: நாளமில்லாச் சுரப்பிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு, ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் மன அழுத்தம் உருவாகிறது.
 
சர்க்கரை நோய்/இரத்த அழுத்தம்: அதிக கொழுப்பினால் நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் வந்து கருத்தரிப்பைச் சிக்கலாக்கும்; கரு வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும்.
 
முட்டையின் தரம் குறைவு: அதிக கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்பினால் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்கள், முட்டைகளின் குரோமோசோம் இணைப்புகளைப் பாதித்து, முட்டையின் தரத்தைக் குறைக்கிறது.
 
எனவே, கருத்தரிக்க விரும்புபவர்கள் உடல் எடையை குறைப்பதன் மூலம் நேர்மறை சிந்தனையை வளர்த்து, தாம்பத்திய உறவில் முன்னேற்றம் கண்டு, கருத்தரிக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.
 
Edited by Mahendran

புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்ன? தடுப்பு முறைகள் குறித்த விளக்கம்..!

புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்ன? தடுப்பு முறைகள் குறித்த விளக்கம்..!புற்றுநோய் என்பது செல்களின் கட்டுப்பாடற்ற வளர்ச்சி ஆகும். இது மரபுரீதியாகவோ அல்லது வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் காரணமாகவோ ஏற்படலாம் என புற்றுநோய் சிறப்பு மருத்துவர் கென்னி ராபர்ட் தெரிவித்துள்ளார்.

தினம் ஒரு கீரை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன? பயனுள்ள தகவல்..!

தினம் ஒரு கீரை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன? பயனுள்ள தகவல்..!கீரைகளை தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு பல அரிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. கீரைகள் ஒரு ஊட்டச்சத்துப் புதையல் என்றே சொல்லலாம்.

நீரிழிவு அதிகரிப்புக்குக் காரணம் என்ன? வெள்ளை உணவுகள் பற்றி ஆயுர்வேத மருத்துவர் விளக்கம்!

நீரிழிவு அதிகரிப்புக்குக் காரணம் என்ன? வெள்ளை உணவுகள் பற்றி ஆயுர்வேத மருத்துவர் விளக்கம்!நீரிழிவு நோய் அதிகரித்ததற்கு முக்கிய காரணம், மருந்துகளை மட்டுமே சார்ந்திருப்பதுதான் என்று ஆயுர்வேத மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் கூறுகிறார்.

பிறப்புறுப்பில் அரிப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள்: இந்த தவறை எல்லாம் செய்யாதீர்கள்..!

பிறப்புறுப்பில் அரிப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள்: இந்த தவறை எல்லாம் செய்யாதீர்கள்..!பெண்களுக்கு பிறப்புறுப்புப் பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. சரியான சிகிச்சைக்கு, அடிப்படை காரணத்தைக் கண்டறிவது அவசியம்.

ஏடிஎம் ரசீது ஆண்களின் விந்தணுவை பாதிக்குமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஏடிஎம் ரசீது ஆண்களின் விந்தணுவை பாதிக்குமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!ஏடிஎம் மற்றும் கடைகளில் வழங்கப்படும் ரசீதுகளை 10 வினாடிகளுக்கும் அதிகமாக கையில் வைத்திருப்பது ஆண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்தானது என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com