திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Last Updated : திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (10:05 IST)

டி 20 ஃபார்மட்டுக்கு ‘குட்பை’ சொன்ன கேன் மாமா!

நியுசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி உருவாக்கிய மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட்டர்களில் ஒருவர் கேன் வில்லியம்சன். அந்த அணிக்காக 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் விளையாடி வரும் அவர் அந்த அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தியும் வருகிறார். ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாக அவர் காயம் காரணமாக தொடர்ச்சியாகப் போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் அவதிபட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் டி 20 வடிவக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து தற்போது அவர் ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் டி 20 போட்டிகளில் விளையாடி வரும் கேன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 2,575 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 18 அரை சதங்கள் அடங்கும். அவர் தலைமையில் நியுசிலாந்து அணி 2021 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் அரையிறுதி வரை சென்றது.

இந்நிலையில் அடுத்தடுத்து வரவுள்ள டி 20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களுக்கான அணியைக் கட்டமைக்க வழிவிடும் விதத்தில் இந்த ஓய்வு முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

உலகக் கோப்பையை வென்ற மகளிர் அணிக்கு 51 கோடி ரூபாய் பரிசு அறிவிப்பு!உலகக் கோப்பை மகளிர் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் நேற்று இந்தியா அணி தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி முதல் முறையாக உலகச் சாம்பியன் ஆகியுள்ளது. பரபரப்பான இந்த போட்டியை இந்திய மகளிர் அணி வென்றதன் மூலம் வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது.

இன்று மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டி.. மழை குறுக்கிட்டால் யார் சாம்பியன்?மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்தியா நுழைந்துள்ளது. இந்த போட்டி இன்று நவி மும்பையின் டி. ஒய். பாட்டீல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.

ஆசியக் கோப்பையை 2 நாட்களுக்கு மும்பைக்கு அனுப்பனும்… மோசின் நக்விக்கு பிசிசிஐ கெடு!ஆசியக் கோப்பை பரபரப்பில்லாமல் நடந்து முடிந்தாலும் அந்த கோப்பையை சுற்றி உருவான சர்ச்சைகள் இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை. இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடி வென்ற இந்தியா வெற்றிக்குப் பின்னர் பாகிஸ்தான் அமைச்சரும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவருமான மோஷின் நக்வி கையால் கோப்பையை வாங்க மாட்டோம் என இந்திய அணி முடிவெடுத்ததால் கோப்பை இல்லாமல் இந்திய அணி வெற்றியைக் கொண்டாடியது.

2-வது டி20: இந்தியா 125 ரன்களில் ஆல் அவுட்! 13 ஓவர்களில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலியா..!மெல்போர்னில் நடந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 18.4 ஓவர்களில் 125 ரன்களுக்கு சுருண்டது.

மீண்டும் ஐபிஎல் களத்தில் யுவ்ராஜ் சிங்… இம்முறை மைதானத்துக்கு வெளியே!இந்திய அணியில் கபில்தேவுக்கு பின்னர் நடுவரிசை ஆட்டத்தில் கோலோச்சியவர் யுவ்ராஜ் சிங் மட்டுமே. இந்திய அணி வென்ற இரு உலகக்கோப்பைகளின் போதும் அவரது பங்களிப்பு இன்றியமையாதது. ஆனால் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பின் அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. அதன் பின் ஆறு ஆண்டுகளாக அணியில் அவருக்கான இடம் தற்காலிகமானதாகவே இருந்தது. அதனால் அவர் ஓய்வை அறிவித்தார்.

