இன்று மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டி.. மழை குறுக்கிட்டால் யார் சாம்பியன்?

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்தியா நுழைந்துள்ளது. இந்த போட்டி இன்று  நவி மும்பையின் டி. ஒய். பாட்டீல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
 
ஆனால், இந்த போட்டிக்கு மழை குறுக்கிட 63% வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. குறிப்பாக மாலை 4 மணி முதல் 7 மணி வரை மழை பெய்யலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இன்று மழை காரணமாக போட்டி தடைபட்டால், அது நவம்பர் 3ஆம் தேதிக்கு அதாவது ரிசர்வ் நாளுக்கு ஒத்திவைக்கப்படும்.  துரதிர்ஷ்டவசமாக, ரிசர்வ் நாளிலும் மழைக்கு 55% வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
எனவே இரு நாட்களிலும் மழையால் ஆட்டம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டால், இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆகியவை கூட்டாக சாம்பியன்களாக அறிவிக்கப்பட்டு கோப்பை பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
 
தனிப்பட்ட முறையில் கோப்பையை வெல்லும் இந்திய ரசிகர்களின் கனவு தற்போது வானிலையின் கைகளில் உள்ளது.
 
Edited by Siva

ஆசியக் கோப்பையை 2 நாட்களுக்கு மும்பைக்கு அனுப்பனும்… மோசின் நக்விக்கு பிசிசிஐ கெடு!

ஆசியக் கோப்பையை 2 நாட்களுக்கு மும்பைக்கு அனுப்பனும்… மோசின் நக்விக்கு பிசிசிஐ கெடு!ஆசியக் கோப்பை பரபரப்பில்லாமல் நடந்து முடிந்தாலும் அந்த கோப்பையை சுற்றி உருவான சர்ச்சைகள் இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை. இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடி வென்ற இந்தியா வெற்றிக்குப் பின்னர் பாகிஸ்தான் அமைச்சரும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவருமான மோஷின் நக்வி கையால் கோப்பையை வாங்க மாட்டோம் என இந்திய அணி முடிவெடுத்ததால் கோப்பை இல்லாமல் இந்திய அணி வெற்றியைக் கொண்டாடியது.

2-வது டி20: இந்தியா 125 ரன்களில் ஆல் அவுட்! 13 ஓவர்களில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலியா..!

2-வது டி20: இந்தியா 125 ரன்களில் ஆல் அவுட்! 13 ஓவர்களில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலியா..!மெல்போர்னில் நடந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 18.4 ஓவர்களில் 125 ரன்களுக்கு சுருண்டது.

மீண்டும் ஐபிஎல் களத்தில் யுவ்ராஜ் சிங்… இம்முறை மைதானத்துக்கு வெளியே!

மீண்டும் ஐபிஎல் களத்தில் யுவ்ராஜ் சிங்… இம்முறை மைதானத்துக்கு வெளியே!இந்திய அணியில் கபில்தேவுக்கு பின்னர் நடுவரிசை ஆட்டத்தில் கோலோச்சியவர் யுவ்ராஜ் சிங் மட்டுமே. இந்திய அணி வென்ற இரு உலகக்கோப்பைகளின் போதும் அவரது பங்களிப்பு இன்றியமையாதது. ஆனால் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பின் அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. அதன் பின் ஆறு ஆண்டுகளாக அணியில் அவருக்கான இடம் தற்காலிகமானதாகவே இருந்தது. அதனால் அவர் ஓய்வை அறிவித்தார்.

வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிகஸுடன் இணைந்து ஒரு பாடலை பாடுவேன்: சுனில் கவாஸ்கர் தகவல்..!

வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிகஸுடன் இணைந்து ஒரு பாடலை பாடுவேன்: சுனில் கவாஸ்கர் தகவல்..!மகளிர் உலக கோப்பை இரண்டாவது அரையிறுதியில், இந்திய அணி ஹர்மன்பிரீத் கௌர் மற்றும் ஜெமிமா ரோட்ரிகஸ் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி, இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.

உலகக் கோப்பை அரையிறுதி… வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை ருசித்த இந்தியா பெண்கள் அணி!

உலகக் கோப்பை அரையிறுதி… வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை ருசித்த இந்தியா பெண்கள் அணி!உலக கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியின் அரை இறுதி போட்டி நேற்று இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி இந்திய பந்துவீச்சை அடித்து நொறுக்கி 50 ஓவர்களில் 338 ரன்கள் சேர்த்தது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

