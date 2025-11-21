வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. அரசியல் நிலவரம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (19:00 IST)

காஞ்சிபுரத்தில் மீட்டிங்!.. நிர்வாகிகளை சந்திக்க வரும் விஜய்!.. பரபர அப்டேட்!...

காஞ்சிபுரத்தில் மீட்டிங்!.. நிர்வாகிகளை சந்திக்க வரும் விஜய்!.. பரபர அப்டேட்!...
கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் ஒரு மாத காலம் விஜய் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. இதனால் தவெக நிர்வாகிகள் கலக்கமடைந்தனர்.கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சென்னைக்கு வரவழைத்து நேரில் அவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய பின்னரே விஜய் மீண்டும் அரசியல் வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு மகாபலிபுரத்தில் தவெக சார்பில் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டமும் நடைபெற்றது. அதில் கூட்டணி குறித்து இறுதி முடிவை எடுக்கும் அதிகாரம் விஜய்க்கு கொடுக்கப்பட்டதோடு தவெகவின் முதல்வர் வேட்பாளராகவும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

கரூர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களுக்கு சென்று மக்களை சந்தித்து பேசுவதை விஜய் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் கரூர் சம்பவத்தால் அது நின்று போனது. தற்போது மீண்டும் அதை துவங்க விஜய் திட்டமிட்டிருக்கிறார். வருகிற டிசம்பர் 4ம் தேதி சேலத்தில் மக்களை சந்திக்க தவெக சார்பில் போலீசாரிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால் போலீசார் அனுமதி அளிக்கவில்லை. எனவே, தேதியை மாற்றுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
.
இந்நிலையில் தனது கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஒரு மீட்டிங் நடத்தவிருக்கிறார் விஜய். காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரத்திற்கு வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23ம் தேதி) வரும் விஜய் அங்கு தொண்டரணி மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து அவர்களோடு ஆலோசனை நடத்த திட்டமிட்டிருருக்கிறார் என தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் முதல்முறையாக வெளியூர் நிகழ்ச்சியில் விஜய் கலந்து கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாகிஸ்தானில் இருந்து கடிதங்களை கழிவறை பேப்பராக பயன்படுத்துவேன்.. சிஐஏ முன்னாள் அதிகாரி..!

பாகிஸ்தானில் இருந்து கடிதங்களை கழிவறை பேப்பராக பயன்படுத்துவேன்.. சிஐஏ முன்னாள் அதிகாரி..!அமெரிக்காவின் சிஐஏ முன்னாள் அதிகாரியான ஜான் கிரியாகோ , இந்தியா, பாகிஸ்தானின் ராணுவ பலம் குறித்து கூறிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்காக மன்னிப்பு கோரிய பாகிஸ்தான் கட்சிக்கு ’முடியாது, நான் கூறியது சரிதான்’ என பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி மகள் இந்திராணி வீட்டில் ஜிஎஸ்டி சோதனை.. திண்டுக்கல்லில் பரபரப்பு

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி மகள் இந்திராணி வீட்டில் ஜிஎஸ்டி சோதனை.. திண்டுக்கல்லில் பரபரப்புதமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் மகள் இந்திராணியின் திண்டுக்கல் வள்ளலார் நகரில் உள்ள இல்லத்தில், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி நுண்ணறிவுப் பிரிவின் அதிகாரிகள் இன்று மதியம் முதல் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

SIR மூலம் ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்படலாம்.. பாஜக நிர்வாகி அதிர்ச்சி தகவல்..!

SIR மூலம் ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்படலாம்.. பாஜக நிர்வாகி அதிர்ச்சி தகவல்..!மேற்கு வங்காள எதிர்க்கட்சி தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் குறித்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எழுதிய கடிதத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஏசி பெட்டியில் மேகி சமைத்த பெண்: பயணி மீது பாதுகாப்பு சர்ச்சை!

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஏசி பெட்டியில் மேகி சமைத்த பெண்: பயணி மீது பாதுகாப்பு சர்ச்சை!எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் ஏசி பெட்டியில் பெண் பயணி ஒருவர் எலெக்ட்ரிக் கெட்டிலை பயன்படுத்தி மேகி சமைக்கும் வீடியோ, ரயில்வே பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் பொது நடத்தை குறித்து சமூக ஊடகங்களில் கடுமையான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

துபாய் விமான கண்காட்சியில் இந்தியாவின் தேஜஸ் விபத்து: விமானி பரிதாப பலி

துபாய் விமான கண்காட்சியில் இந்தியாவின் தேஜஸ் விபத்து: விமானி பரிதாப பலிதுபாயில் நடைபெற்று வந்த சர்வதேச விமான கண்காட்சியில் இந்திய விமானப்படையின் தேஜஸ் இலகு ரகப் போர் விமானம் சாகச பயிற்சியின்போது விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் விமானி படுகாயமடைந்து உயிரிழந்ததை இந்திய விமானப்படை உறுதி செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com