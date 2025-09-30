செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (14:52 IST)

பாகிஸ்தானில் பயங்கர கார் குண்டுவெடிப்பு.. 8 பேர் உடல் சிதறி கொடூர மரணம்..!

பாகிஸ்தானில் பயங்கர கார் குண்டுவெடிப்பு.. 8 பேர் உடல் சிதறி கொடூர மரணம்..!
பாகிஸ்தானின் குவெட்டா நகரில் இன்று சக்திவாய்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததில் குறைந்தது 8 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 19 பேருக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
 
பாகிஸ்தானின்  நாளிதழின் செய்தியின்படி, பலுசிஸ்தான் சுகாதார துறை அமைச்சர் பக்தி முகமது கக்கர், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையை உறுதிப்படுத்தியதோடு, மேலும் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
 
மோடல் டவுன் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் வெடிச்சத்தம் கேட்டது. குண்டுவெடிப்பின் தாக்கத்தால் பல வீடுகள் மற்றும் வணிகக் கட்டிடங்களின் கண்ணாடி ஜன்னல்கள் உடைந்தன. குண்டுவெடிப்பிற்கு பிறகு துப்பாக்கிச் சூடு சத்தமும் கேட்டதால், அப்பகுதியில் பெரும் பீதி நிலவியது.
 
வெடிவிபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்க, மீட்பு குழுவினரும், காவல்துறையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து அப்பகுதியை சுற்றிவளைத்தனர்.
 
காயமடைந்தவர்களும், உயிரிழந்தவர்களும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அங்கு அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டது. மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் துணை மருத்துவ ஊழியர்கள் அவசர சேவைக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த தாக்குதலுக்கு எந்த அமைப்பும் உடனடியாக பொறுப்பேற்கவில்லை. இருப்பினும், பல ஆண்டுகளாக பிரிவினைவாத அமைப்புகளின் தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தில், தடை செய்யப்பட்ட பலுச் லிபரேஷன் ஆர்மி போன்ற குழுக்கள் மீது சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

கரூர் சென்ற பாஜக எம்பி ஹேமாமாலினி கார் விபத்து.. என்ன நடந்தது?

கரூர் சென்ற பாஜக எம்பி ஹேமாமாலினி கார் விபத்து.. என்ன நடந்தது?கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தை விசாரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க, பா.ஜ.க. எம்.பி.க்கள் அடங்கிய குழுவினர் இன்று கரூருக்கு சென்றனர். ஆனால், கோவையிலிருந்து கரூருக்கு சென்றபோது, அவர்கள் பயணித்த கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

விஜய் வந்தாலே மாநாடுதான்! 10 ஆயிரம் பேர்னு ஏன் சொன்னீங்க! - தவெக நிர்வாகிகளிடம் நீதிபதி கேள்வி!

விஜய் வந்தாலே மாநாடுதான்! 10 ஆயிரம் பேர்னு ஏன் சொன்னீங்க! - தவெக நிர்வாகிகளிடம் நீதிபதி கேள்வி!கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தவெக நிர்வாகிகள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றபோது, ஏன் பிரசாரத்தை நிறுத்தவில்லை? நீதிமன்றம் சரமாறி கேள்வி..!

கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றபோது, ஏன் பிரசாரத்தை நிறுத்தவில்லை? நீதிமன்றம் சரமாறி கேள்வி..!கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றபோது, ஏன் பிரசாரத்தை நிறுத்தவில்லை? என்பது உள்பட கரூரில் நடந்த துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நீதிமன்றம் கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டாம்! எல்லாத்தையும் நிறுத்தும் விஜய்? - நிர்வாகிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!

பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டாம்! எல்லாத்தையும் நிறுத்தும் விஜய்? - நிர்வாகிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து மறு அறிவிப்பு வரும் வரை வேறு எந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடும் செய்ய வேண்டாம் என தவெக தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கரூரில் பாஜக தன் விளையாட்டை தொடங்கிவிட்டது! - திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு!

கரூரில் பாஜக தன் விளையாட்டை தொடங்கிவிட்டது! - திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு!தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைத்துள்ள எம்பிக்கள் குழு இன்று கரூர் செல்லும் நிலையில் அதை திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com