நாயை கட்டிப் பிடித்து மண்ணில் உருளும் குதிரை... வைரல் வீடியோ

இந்த உலகில் பிறப்பெடுத்த எல்லா உயிர்களுக்குமே ஒரு வித சுபாவம் உண்டு. அந்த வகையில் நாய்களும் , பூனைகளும் பெரிய ஆச்சர்யமானவை. இவற்றை வீட்டில் செல்லப் பிராணிகளாக வளர்த்து பிள்ளைகளைப் போல் பராமரித்து வருகின்றனர். இவற்றிற்கு அழகு மற்றும் பேசன் ஷோ கூட நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில், இன்று வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டுள்ளார். அதில் ஒரு குதிரையும் , நாயும் அருகருகே விளையாண்டு கொண்டிருக்கின்றன. அப்போது, நாய் எட்டிக் குதித்துத் தாவி குதிரையைக் கட்டிப் பிடிக்கிறது. பதிலுக்கு, குதிரையும் நாயைக் கட்டிப் பிடிக்கிறது.



பின், நாய் மண்ணில் நாய் உருண்டு புரள.. அதேபோல் குதிரையும் மண்ணில் விழுந்து புரள்கிறது இந்த வீடியோ வைரல் ஆகிவருகிறது.

Now that is one BIG puppy...