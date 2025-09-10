புதன், 10 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (10:27 IST)

நேபாளத்தில் தொடர் போராட்டம்.. பிரபலங்களின் வீடுகள் தீவைப்பு.. முன்னாள் பிரதமர் மனைவி மரணம்

நேபாளத்தில் தொடர் போராட்டம்.. பிரபலங்களின் வீடுகள் தீவைப்பு.. முன்னாள் பிரதமர் மனைவி மரணம்
நேபாளத் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் நடந்த சமீபத்திய போராட்டங்களின்போது, முன்னாள் பிரதமர் ஜலநாத் கனால்-இன் வீட்டிற்கு போராட்டக்காரர்கள் தீ வைத்தனர். இந்த துயர சம்பவத்தில், வீட்டிற்குள் இருந்த அவரது மனைவி ராஜ்யலட்சுமி சித்ரகார், தீக்காயங்கள் காரணமாக உயிரிழந்தார். 
 
நேபாளத்தில் நிலவிவரும் அரசியல் பதற்றத்தின் உச்சகட்டமாக, போராட்டக்காரர்கள் பிரதமர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களின் வீடுகளை குறிவைத்து தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், டல்லு பகுதியில் அமைந்துள்ள முன்னாள் பிரதமர் ஜலநாத் கனாலின் வீட்டிற்குத் தீ வைக்கப்பட்டது. இந்த தாக்குதலின்போது, வீட்டிற்குள் ராஜ்யலட்சுமி சித்ரகார் சிக்கிக்கொண்டார். போராட்டக்காரர்களின் ஆக்ரோஷமான நடவடிக்கைகளால், அவரை காப்பாற்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. கடுமையான தீக்காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட அவர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ராஜ்யலட்சுமி சித்ரகாரின் மரணம், நேபாளத்தின் அமைதிக்கு ஒரு கருப்பு புள்ளியாக அமைந்துள்ளது. இதுபோன்ற வன்முறை சம்பவங்கள் மேலும் நிகழாமல் தடுக்க, உடனடி மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை..!

தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வர்த்தக வரிகளை விதித்தால் இந்திய பங்குச்சந்தை மோசமான சரிவை சந்திக்கும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் முழுவதும் பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது, அந்த யூகங்கள் தவறானவை என்பதை நிரூபித்துள்ளது. இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்த நிலையில், டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது.

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து, பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி, ஒரு கிராம் தங்கம் ₹9,700-க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று அதன் விலை ₹10,150-ஐ எட்டியது. இது, ஒரே வாரத்தில் ஒரு கிராமுக்கு சுமார் ₹500 அதிகரித்திருப்பதை காட்டுகிறது.

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்: பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவு..!

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்: பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவு..!அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதித்துள்ள நிலையில், விசா கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்து வரும் நிலையில், 100% வரி விதிப்பேன் என்று மிரட்டி வரும் நிலையில் இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அதிபர் ட்ரம்ப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஆவலுடன் உள்ளேன். இந்திய - அமெரிக்க மக்களின் ஒளிமயமான, செழிப்பான வளர்ச்சியைப் பாதுகாக்க நாம் இணைந்து பணியாற்றுவோம்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியா மீது 100% வரி.. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்த ட்ரம்ப்!

இந்தியா மீது 100% வரி.. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்த ட்ரம்ப்!ரஷ்யாவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில், அந்த நாட்டுடன் எண்ணெய் வர்த்தகம் செய்யும் இந்தியா, சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு 100% வரி விதிக்க வேண்டும் என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அழுத்தம் கொடுத்ததாக ஐரோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகளிடமிருந்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி.. மோடி, அமித்ஷா வாழ்த்து..!

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி.. மோடி, அமித்ஷா வாழ்த்து..!குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் இதில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் 452 வாக்குகள் பெற்று அபார வெற்றி பெற்றார். இதனால் அவர் நாட்டின் 15-வது குடியரசுத் துணைத் தலைவராக பதவியேற்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com