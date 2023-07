மலையாள இயக்குனர் இயக்கும் வானவன் படத்தில் யோகி பாபு… வித்தியாசமான மோஷன் போஸ்டர்!

அண்மை காலமாக தமிழில் ரிலீஸ் ஆகும் பெரும்பாலான படங்களில் யோகி பாபு இல்லாத படங்களே இல்லை என்கிற அளவிற்கு தன் இடத்தை யாரும் தட்டி பறிக்காத வகையில் தன் நடிப்பு திறமையை ஒவ்வொரு படத்திலும் அதிகரித்து காட்டுகிறார். அந்த வகையில் அவர் நடித்த தர்மபிரபு மற்றும் மண்டேலா ஆகிய படங்கள் வெற்றியடைந்ததை அடுத்து இப்போது மேலும் சில படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார்.





சமீபத்தில் வெளியான மாவீரன் திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு யோகி பாபுவின் நடிப்பும் ஒரு முக்கியக் காரணம் என சொல்லலாம். இந்நிலையில் இப்போது யோகி பாபு போட், வானவன் மற்றும் சட்னி சாம்பார் ஆகிய படங்களில் முக்கிய வேடத்திலும் நடித்து வருகிறார்.





அந்த வகையில் மலையாள இயக்குனர் சஜின் கே சுரேந்திரன் இயக்கும் வானவன் திரைப்படத்தில் யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். அந்த படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியாகி கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Here is my next movie first look motion poster of #VAANAVAN

Directed by @sajinksofficial