''தளபதியின் அடுத்த படத்திற்கு காத்திருக்கிறேன்''- சூப்பர் ஸ்டார் டுவீட்

சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில், '' தளபதியின் அடுத்த படமான லியோ படத்திற்காக காத்திருக்கிறேன்'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.





பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் நடிப்பில் பதான் படத்திற்குப் பின் வெளியான படம் ஜவான். இப்படத்தை அட்லீ இயக்கியிருந்தார். இப்படம் உலகளவில் வரவேற்பை பெற்று வசூல் குவித்து வருகிறது.





இப்படம் ரூ.1000 கோடி வசூல் ஈட்டியதாக படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இந்த நிலையில், நடிகர் ஷாருக்கான், தமிழ் சினிமாவின் ரஜினி, விஜய் ஆகியோருடன் படங்களை பார்ப்பதாக ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்.





இன்று, சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில், '' தளபதியின் அடுத்த படமான லியோ படத்திற்காக காத்திருக்கிறேன்'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.





இந்த பதிவு வைரலாகி வருகிறது. விஜய் ரசிகர்கள் இதற்கு லைக்குகள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Thank u for your wishes…. Looking forward to Thalapathy’s next!!! I love Vijay sir!! https://t.co/9gQNwQkBfx