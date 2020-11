..விஜய்யின்’’ மாஸ்டர்’’ பட டீசர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு….ரசிகர்கள் ஏமாற்றம

நடிகர் விஜய், விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் மாஸ்டர்.

இப்படத்தின் டீசர் இன்று மாலை வெளியாவதாக கூறப்பட்ட நிலையில் 3 லட்சத்திற்கு மேல் ரீடுவீட் செய்து விஜய் ரசிகர்கள் டிரெண்டிங் செய்தனர். இந்நிலையில் இப்படத்தின் டீசர் வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி தீபாவளி அன்று மாலை 6 மணிக்கு ரிலீசாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.



இந்த அறிவிப்பு காரணமாக தளபதி விஜய்யின் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் உள்ளனர். இந்த டீசர் வெளியானால் சமூகவலைதளத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Thank you all for the patience and support!