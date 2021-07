பிச்சைக்காரன் 2: இயக்குனர் அவதாரமெடுக்கும் விஜய் ஆண்டனி!

அதன் பின் அவர் நடித்த படங்கள் வரிசையாக தோல்வி அடைய, தற்போது நான்கு படங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் கொரோனா லாக் டவுனில் பிச்சைக்காரன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்துக்கான திரைக்கதையை எழுதி முடித்தார். மேலும் அந்த படத்தை தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனர் பிரியா கிருஷ்ணசாமி இயக்க உள்ளதாக அறிவித்தார். அதனால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகமானது.

பின்னர் இயக்குனர் பிரியா மாற்றப்பட்டு விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ள கோடியில் ஒருவன் படத்தை இயக்கியுள்ள ஆனந்த கிருஷ்ணன் இயக்கவுள்ளதாக அறிவித்தார். இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தை பிரியாவும் இல்ல ஆனந்த கிருஷ்ணனும் இல்ல நானே இயக்குகிறேன் என அறிவித்து படத்தின் புதிய போஸ்டர் ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார். பிச்சைக்காரன் 2க்கு இத்தனை இயக்குனர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு பின்னர் மாற்றப்பட்டது ஏன் என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இந்த படம் 2022ல் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமையும் என ஏஆர் முருகதாஸ் வாழ்த்தியுள்ளார்.

Welcome to the Director’s Clan ‘Director’ @vijayantony