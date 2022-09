விடுதலை படத்தின் முக்கிய அப்டேட்டை புகைப்படத்தோடு வெளியிட்ட படக்குழு!

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் விடுதலை திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகி வருகிறது.





கடந்த ஆண்டே தொடங்கப்பட்ட விடுதலை இந்த படத்தை முதலில் சிறு பட்ஜெட்டில் குறுகிய காலத்தில் எடுத்து முடிப்பதாகவே திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் படத்தில் விஜய் சேதுபதி இணைந்ததும் படத்தின் பட்ஜெட் அதிகமாகி ஏராளமான நட்சத்திரங்களை நடிக்க வைத்தனர்.





ஆனால் அனைவரும் பிஸியான நடிகர்களாக இருப்பதால், அவர்களின் தேதிகளைப் பெறுவதில் சிக்கல் எழுந்தது. சமீபத்தில் கடைசி கட்ட ஷூட்டிங் தற்போது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்டுப் பகுதிகளில் நடந்தது. அதோடு மொத்தப் படப்பிடிப்பும் நிறைவடைந்ததாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இப்போது வெற்றிமாறன் படத்தை இரண்டு பாகங்களாக ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது. இந்த அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவலை இப்போது படக்குழுவினர் உறுதி செய்துள்ளனர்.





இதையடுத்து மீண்டும் திண்டுக்கல் அருகே படப்பிடிப்பு தொடங்கியது. அங்கு சூரி கலந்துகொள்ளும் ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன. ஆக்‌ஷன் காட்சிகளை ஸ்டண்ட் இயக்குனர் பீட்டர் ஹெய்ன் வடிவமைத்தார். இந்நிலையில் தற்போது அந்த ஷெட்யூல் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

With an Intense action scenes choreographed by @PeterHeinOffl,it’s a schedule wrap for #VetriMaaran's #Viduthalai.



More updates coming soon@VijaySethuOffl @sooriofficial @ilaiyaraaja @elredkumar @Udhaystalin @BhavaniSre @rsinfotainment @GrassRootFilmCo @mani_rsinfo @VelrajR pic.twitter.com/N1pViWc3TA