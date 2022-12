''வாரிசு ''பட 3வது சிங்கில் #SoulOfVarisu ஜிலிம்ப்ஸ் வீடியோ வைரல்

வாரிசு பட #SoulOfVarisu என்ற 3 வது சிங்கில் பாடலின் ஜிலிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு து ரிலீஸ் செய்துள்ளது.





தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய். இவர் நடிப்பில் பீஸ்ட் படத்திற்குப் பின் உருவாகியுள்ள படம் வாரிசு.





இப்படத்தை வம்சி இயக்க, தில்ராஜூ தயாரித்துள்ளார். இப்படம் பொங்கல் பண்டிக்கையொட்டி துணிவு படத்திற்குப் போட்டியாக உலகம் முழுவதும் ரிலீசாகிறது.





இப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் தமன் இசையில், விவேக் வரிகளில், பிரபல பாடகி கேஎஸ்.சித்ரா பாடியுள்ள #SoulOfVarisu என்ற 3 வது சிங்கில் பாடலின் ஜிலிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு தற்போது ரிலீஸ் செய்துள்ளது. இது இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.





வாரிசு பட 3 வது பாடலான #SoulOfVarisu - #VarisuThirdSingle இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Here’s a glimpse from the world of #Varisu