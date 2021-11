Will history catch up or slide through the clutches of time once again ?

The race is on ⏳

Tik-tok…



Watch #Drushyam2OnPrime, Nov. 25 only on @PrimeVideoIN



▶️https://t.co/rESQua9F0c#MeenaSagar #JeetuJoseph @SureshProdns @aashirvadcinema @sripriya @antonypbvr @anuprubens pic.twitter.com/e8V1vfqPt0