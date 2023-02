ஹாலிவுட் சினிமாவில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஃபாஸ்ட் அண்ட் பியூரியஸ் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.





இப்படத்தில் டீசல், ஜேசன் மோமோவா, மைக்கேல் ரோட்ரிக்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.



இப்படத்தின் வெற்றி, அடுத்தடுத்து 9 பாகங்களாக வெளியாகி 9 பாகங்களும் வசூல் குவித்து சாதனை படைத்து, ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்தது.





இந்த நிலையில், இப்படத்தின் 10 வது பாகம் வரும் பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.





இதனால், ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

We're almost there...

We can't wait to share a taste of what's coming...



The Fast X Trailer Takeover fan event will celebrate the launch of Fast X in Los Angeles on Thurs, Feb 9th.



The Fast X trailer will debut worldwide the following day, at 8 a.m. pacific on Feb 10th. pic.twitter.com/kIIr65m1o9