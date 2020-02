இதுவும் ஜெயலலிதா போல் இல்லையே: ‘தலைவி’ செகண்ட்லுக்கை கிண்டலடித்த நெட்டிசன்கள்

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் ஜெயலலிதா குறித்த போஸ்டர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியாகி நெட்டிசன்கள் கிண்டலுக்கு ஆளானது. ஜெயலலிதாவிற்கும் இந்த போஸ்டருக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்தனர். இதனை அடுத்து இந்த படத்தின் அடுத்த போஸ்டர் அசத்தும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என படக்குழுவினர் பணிசெய்து வந்தனர்

இன்று ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘தலைவி’ படத்தின் அடுத்த போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால் இந்த போஸ்டரிலும் கங்கனா ரனாவத் ஜெயலலிதா போல் இல்லை என்றும் நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர். ஜெயலலிதாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்கும் இந்த போஸ்டரை எப்படி டிசைன் செய்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்ற ஆச்சரியத்தில் அனைவரும் மூழ்கி உள்ளனர்

ஆனால் அதே நேரத்தில் எம்ஜிஆர் கேரக்டரில் நடித்த அரவிந்தசாமி கேரக்டர் அச்சுஅசலாக எம்ஜிஆர் போலவே இருந்தது என்பதும், அதனை நெட்டிசன்கள் பாராட்டவும் செய்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது



On #Jayalalithaa's birth anniversary, here's the new look from #Jayalalithaa biopic #Thalaivi... Stars #KanganaRanaut as #Jayalalithaa... Directed by Vijay... Produced by Vishnu Vardhan Induri and Shaailesh R Singh... June 2020 release in #Hindi, #Tamil and #Telugu. pic.twitter.com/ktXlnhPf8S