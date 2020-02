ஜெயலலிதாவின் ‘தலைவி’ படத்தில் இணைந்த ‘காப்பான்’ நடிகை

இந்த நிலையில் இந்த படத்தில் எம்ஜிஆர் கேரக்டரில் அரவிந்த்சாமியும் சோபன்பாபு கேரக்டரில் வங்காள மொழி நடிகர் ஒருவரும் நடித்து வருகிறார்கள் என்பது தெரிந்ததே இதனை அடுத்து தற்போது புதியதாக இந்த படத்தில் பிரபல நடிகை பூர்ணா இணைந்துள்ளார். இவர் கடந்த ஆண்டு வெளியான சூர்யா, ஆர்யா, நடித்த ’காப்பான்’ திரைப்படத்தில் சமுத்திரகனிக்கு ஜோடியாக நடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதுமட்டுமின்றி பல தமிழ் திரைப்படங்களில் இவர் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Delighted to announce that I am now officially part of Movie, directed by @DirectorALVijay Sir. It's truly a wonderful opportunity to be associated with the biopic of the Iron Lady J ma'am and to work alongside #KanganaRenaut, @thearvindswami, @prakashraaj pic.twitter.com/pRtvk3k8ga