கையில் நெருப்புடன் சூர்யா- 'கங்குவா' பட ஸ்பெஷல் போஸ்டர் ரிலீஸ்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சூர்யா. இவர் நடிப்பில், சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம் கங்குவா.





ரூ.500 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரமாண்டமான உருவாகி வரும் நிலையில், இப்படத்திற்கு ஆதி நாராயணா கதை எழுதுகிறார். தேவி.ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைக்கிறார். வெற்றி பழனிசாமி ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.





இப்படத்தை ஸ்டுடியோ கிரீன் மற்றும் யூடி வி கிரியேசன் தயாரித்து வருகிறது.



இன்று தீபாவளி பண்டிகையொட்டி கங்குவா பட புதிய போஸ்டர் ரிலீஸ் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்தது. அதன்படி, இன்று மாலை 5 மணிக்கு புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. கையில் நெருப்புடன் சூர்யா நிற்கும் புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.





கங்குவா அடுத்தாண்டு சம்மருக்கு வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Lighting up your Diwali with the torches of ancient glory