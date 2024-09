"மூக்குத்தி அம்மன் 2" படத்தின் இயக்குனர் இவர்தான்: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நடிப்பில், ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவான "மூக்குத்தி அம்மன்" திரைப்படம் 2020 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வசூலை பெற்றது. இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்த அறிவிப்பை சமீபத்தில் வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் வெளியிட்டது. விரைவில் இந்த படத்தின் இயக்குநர் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது இந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்குவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

"மூக்குத்தி அம்மன் 2" திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, படத்தின் இயக்குநர் குறித்து வந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

சுந்தர் சி சமீபத்தில் இயக்கிய "அரண்மனை 4" திரைப்படம் 100 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த நிலையில், "மூக்குத்தி அம்மன் 2" படமும் 100 கோடி ரூபாய் வசூலிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

சுந்தர் சி "மூக்குத்தி அம்மன் 2" படத்தை இயக்குவது உறுதியாகி விட்ட நிலையில் இந்த படத்தில் நடிக்கும் நடிகர்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் குறித்த தகவலும் விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறதுஇ.

Edited by Siva

Welcoming The King ???? of Commercial Entertainers, Director Sundar C???? to the Divine Fantasy World of MA-2 ????#MookuthiAmman2@IshariKGanesh @VelsFilmIntl#Nayanthara #SundarC @Rowdy_Pictures @ivyofficial2023@RajaS_official @AvniCinemax_ @khushsundar @B4UMotionPics… pic.twitter.com/58xhNR67SC