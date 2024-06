சித்தார்த் நடிக்கும் அடுத்த படம்.. ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை வெளியிட்ட சிவகார்த்திகேயன்..!

சித்தார்த் நடிக்கும் அடுத்த படம் குறித்த பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ள நிலையில் இந்த போஸ்டரை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர்.





தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகர்களில் ஒருவரான சித்தார்த் நடித்த ’சித்தா’ என்ற திரைப்படம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் தற்போது அவர் அடுத்த படத்தின் அறிவிப்பை சற்றுமுன் வெளியிட்டுள்ளார்.





இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் லோகேஷ் கனகராஜ் தங்கள் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள நிலையில் இந்த படத்திற்கு ’மிஸ் யூ’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.





இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க இருப்பதாகவும் இந்த படத்தில் நடிக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் குறித்த தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.





ராஜசேகர் என்பவர் இயக்கத்தில் ஜிப்ரான் இசையில் உருவாகும் என்ற படத்திற்கு வெங்கடேஷ் ஒளிப்பதிவும் தினேஷ் பொன்ராஜ் படத்தொகுப்பு பணியும் செய்ய உள்ளனர். இந்த படத்தில் சித்தார்த் ஜோடியாக சஷ்டிகா ராஜேந்திரன் என்பவர் நடிக்க இருக்கும் நிலையில் கருணாகரன், பால சரவணன், லொள்ளுசபா மாறன் உள்ளிட்ட சிலர் இந்த படத்தில் நடிக்க உள்ளனர்.





மேலும் சில முக்கிய கலைஞர்கள் இந்த படத்தில் நடிக்க இருப்பதாகவும் அவர்கள் குறித்த தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. சித்தா போலவே நடிகர் சித்தார்த்துக்கு இந்த படமும் வெற்றி படமாக அமையும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

Happy to release the first look of my dear brother #Siddharth's #MissYou.



Wishing the best to the entire team for huge success ????????@7Milesps @cvsam @Dir_RajasekarN @AshikaRanganath @GhibranVaibodha #Karunakaran @bala_actor #LollusabhaMaran @Sastika_R @kgvenkatesh_in @Dponnuraj… pic.twitter.com/NsadmBFbeV