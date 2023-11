டன்கி படத்தின் அடுத்த அப்டேட்டை கொடுத்த படக்குழு!

பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக் கானுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகள் மோசமான ஆண்டாக அமைந்தன. அவர் நடித்த எல்லா படங்களும் ப்ளாப் ஆகின. இதையடுத்து ஒரு நீண்ட பிரேக் எடுத்துக்கொண்டு இப்போது அவர் இப்போது மீண்டும் ஹிட் பாதைக்கு திரும்பியுள்ளார்.





இதையடுத்து 2023 ஆம் ஆண்டில் அவர் நடிப்பில் ரிலீஸ் ஆன பதான் மற்றும் ஜவான் ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் ஹிட்டடித்து 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனைப் படைத்தன. இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் ராஜ்குமார் ஹிரானி இயக்கும் டன்கி திரைப்படம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரிலீஸாகும் என ஷாருக் கான் அறிவித்திருந்தார்.





ஏற்கனவே படத்தின் முதல் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில் இப்போது ஒரு பாடலின் துணுக்கு வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது டன்கி படக்குழு. ”Lutt putt gayya” என தொடங்கும் அந்த பாடல் இணையத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

Agar dance mein isse zyaada chhalaang lagata toh udd hi jaata. I hope ki yeh romance @taapsee aur aapke dilon mein bhi zaroor tent lagayega. @arijitsingh, your voice made me sound like love, yet again. Cheers to @ipritamofficial, @swanandkirkire, #IPSingh and @Acharya1Ganesh for… pic.twitter.com/kb9RsqXIUU