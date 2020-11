வெற்றிமாறனின் அடுத்த படத்தில் சசிகுமார்! அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் அவருடைய அடுத்த படம் குறித்த தகவல் வெளிவந்துள்ளது. வெற்றிமாறனின் கதை திரைக்கதையில் அவருடைய உதவியாளர் இயக்கும் படம் ஒன்றின் அறிவிப்பு சற்று முன் வெளியாகி உள்ளது

இந்த படத்தின் முக்கிய வேடத்தில் சசிகுமார் நடிக்க உள்ளார். இந்தப் படத்தை வெற்றிமாறன் மற்றும் கதிரேசன் ஆகிய இருவரும் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சசிகுமாருக்கு ஜோடியாக முன்னணி நடிகை ஒருவர் நடிக்க இருப்பதாகவும் மேலும் சில முக்கிய நடிகர்கள் இந்த படத்தில் நடிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது

இந்த படத்தின் இயக்குனர், இசையமைப்பாளர் மற்றும் நடிகை நடிகைகள் குறித்த தகவல் இன்னும் ஓரிரு நாளில் வெளியாகும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன

We are happy to announce our next project-8 joint with Director Vetrimaran's Grassroot Film Company

Starring @SasikumarDir @johnsoncinepro pic.twitter.com/EdLKrMoJOS