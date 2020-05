உருவாகிறது ‘முந்தானை முடிச்சு’ ரீமேக்: பாக்யராஜ் வேடத்தில் பிரபல நடிகர்

கே.பாக்யராஜ் மற்றும் ஊர்வசி முக்கிய வேடங்களில் நடித்த இந்த படத்தின் ரீமேக்கில் பாக்யராஜ் கேரக்டரில் சசிகுமார் நடிக்க உள்ளதாகவும் ஊர்வசி வேடத்தில் பிரபல முன்னணி நடிகை ஒருவர் நடிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. கே.பாக்யராஜ் இந்த படத்தில் நடிக்கவில்லை என்பதும் இயக்க மட்டும் உள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பல வெற்றிப்படங்களை தயாரித்த ஜே.எஸ்.பி சதீஷ் குமார் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் பேச்சுவார்த்தைகள் முடிந்துவிட்டதாகவும் இந்த படத்தில் நடிக்கும் மற்ற நடிகர், நடிகை குறித்த தேர்வு குறித்த ஆலோசனை நடந்து வருவதாகவும் கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கு உத்தரவு முடிந்த பின்னர் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது

ஏற்கனவே ’முந்தானை முடிச்சு’ படத்தின் ரீமேக்கில் சாந்தனுவை நடிக்க வைக்க கே பாக்யராஜ் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அந்த திட்டம் தற்போது கைவிடப்பட்டு சாந்தனுக்கு பதில் சசிகுமார் இருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது

K.Bhagyaraj and Sasikumar join hands for remake of Epic Blockbuster "#MunthanaiMudichu" under JSB film

Studios Produced by JSB Sathish #MunthanaiMudichuRemake@ungalKBhagyaraj @JsbSathish @SasikumarDir @idiamondbabu pic.twitter.com/IDXyyEVMh5