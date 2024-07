ஒரு டிக்கெட் வாங்கினால் ஒரு டிக்கெட் இலவசம்.. பரிதாபமான சூழலில் சூர்யா படம்..!

சூர்யா தயாரித்த ‘சர்ஃபைரா’ என்ற திரைப்படம் கடந்த 12ஆம் தேதி வெளியான நிலையில் இந்த படம் மிக மோசமான வசூல் பெற்று வருவதாக தகவல் வெளியானது. இந்த நிலையில் இந்த படத்திற்கு தற்போது ஒரு டிக்கெட் வாங்கினால் ஒரு டிக்கெட் இலவசம் என்ற அறிவிப்பை சூர்யா வெளியிட்டும் யாரும் இந்த படத்தை கண்டு கொள்ளாத நிலையில் பரிதாபமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சூர்யா நடிப்பில் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவான ’சூரரை போற்று’ திரைப்படத்தின் ஹிந்தி ரீமேக் ‘சர்ஃபைரா’. இந்த படத்தை சூர்யா மற்றும் ஜோதிகாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்தது.

சூர்யா வேடத்தில் அக்ஷய் குமார் நடிக்க, சூர்யா இந்த படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்திலும் நடித்திருந்தார். இந்த நிலையில் இந்த படம் கடந்த 12ஆம் தேதி வெளியான நிலையில் உலகம் முழுவதும் மிக மோசமான வசூலை பெற்றதாகவும் பல தியேட்டர்களில் ஆடியன்ஸ் வராததால் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில் 2டி நிறுவனத்தின் சமூக வலைதள பக்கத்தில் ‘சர்ஃபைரா’ திரைப்படத்திற்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கினால் ஒரு டிக்கெட் இலவசம் என்ற அறிவிப்பை வெளியாகி உள்ளது. இருப்பினும் இந்த படத்தை யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Edited by Mahendran

