16 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஷங்கரின் படம் ரீமேக்..ஹீரோ இவர்தான்

இந்திய சினிமாவில் பிரமாண்ட இயக்குநர் என்று பெயரெடுத்தவ்ர் சங்கர். இவர் இயக்கத்தில் வெளியான அனைத்துப்படங்களும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றது.



இவர் கடைசியா ரஜினியை வைத்து இயக்கிய படம் 2.0. இப்படத்தை அடுத்து ஷங்கர் கமல்ஹாசன் இயக்கத்தில் இந்தியன் 2 படத்தை இயக்கிவந்த நிலையில் எதிர்பாரத விதமாக ஏற்பட்ட விபத்தால் இப்படத்தின் ஷூட்டிங் தள்ளிப்போனது.



சமீபத்தில் தெலுங்கு முன்னணி நடிகர் ராம்சரண் நடிப்பில் ஷங்கர் ஒரு படம் இயக்குவதாக அறிவித்தார். இந்நிலையில், பாலிவுட் முன்னணி நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் அந்ந்தியன்2 படத்தை ஷங்கர் ரீமேக் செய்யவுள்ளதாக இண்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.



கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியான அந்நியன் படத்தி விக்ரம் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். 16 ஆண்டுகள் கழித்து பென் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிக்கவுஇள்ள இப்படத்தை ஷங்கர் இயக்கவுள்ளார். இதனால அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இப்படத்தின் ஷூட்டிங் விரைவில் தொடங்கவுள்ளது.

