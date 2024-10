சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் ‘வேட்டையன்’.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த 'வேட்டையன்' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், இந்த படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு தேதியை லைக்கா நிறுவனம் சற்றுமுன் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் அறிவித்துள்ளது.





சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் நடிப்பில், ஞானவேல் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில், லைக்கா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள 'வேட்டையன்' படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து, ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளது. சமீபத்தில், இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது, மேலும் படத்தின் பாடல்கள் சூப்பர் ஹிட்டாகியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.





இந்நிலையில், சற்றுமுன் லைக்கா நிறுவனம் தனது சமூக வலைத்தளத்தில், 'வேட்டையன்' திரைப்படத்தின் டிரைலர் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் இப்படம் வெளியிடப்படவுள்ளது. அதே நாளில் நான்கு மொழிகளிலும் டிரைலர் வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.









Edited by Mahendran

