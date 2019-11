’தளபதி 64’ படத்தில் இணைந்த பிரபல நடிகர்

விஜய் நடிப்பில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி வரும் ‘தளபதி 64’ திரைப்படத்தில் ஏற்கனவே ஒரு நட்சத்திர கூட்டமே உள்ளது. விஜய், விஜய்சேதுபதி, சாந்தனு, அந்தோணி வர்கீஸ், ஸ்ரீமான், மாளவிகா மேனன், ஆண்ட்ரியா, ரம்யா, பிரகிதா, உள்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் இந்த படத்தில் தற்போது நடிகர் பிரேம்குமார் இணைந்துள்ளார். ஏற்கனவே இவர் விஜய்யுடன் ‘சர்கார்’ படத்தில் இணைந்து நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தில் இணைந்தது குறித்து நடிகர் பிரேம்குமார் தனது டுவிட்டரில் கூறியதாவது:

தளபதி 64’ படத்தில் இணைந்தது மிகவும் மகிழ்ச்சி. மீண்டும் தளபதியுடன் இரண்டாவது முறையாக இணைவதில் கூடுதல் மகிழ்ச்சி. இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ், தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆகியோர்களுக்கு நன்றி என்று தெரிவித்துள்ளார்.

I'm so happy to tell you all that I'm a part of the ensemble cast of #Thalapathy64! ☺️