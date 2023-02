மீண்டும் ‘அட்டகத்தி’ தினேஷுடன் இணையும் பா.ரஞ்சித்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னனி இயக்குனர் பா.ரஞ்சித். இவர் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான அட்டகத்தி என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார்.





இப்படத்தில், ஹீரோவாக பா.ரஞ்சித் நடித்திருந்தார். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருந்தார். இப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.





இப்படத்தை அடுத்து, மெட்ராஸ், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில் கபாலி, காலா ஆகிய படங்களை அடுத்து, ஆர்யாவுடன் சட்பட்டா பரம்பரை, நட்சத்திரம் நகர்கிறது போன்ற படங்களை இயக்கினார்.





தற்போது, விக்ரம் நடிப்பில், தங்கலான் என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார்.



இந்த நிலையில், நீலம் புரடெக்சன் சார்பில், தினேஷ் நடிப்பில், ஆதிரை இயக்கும் புதிய படத்தை பா.ரஞ்சித் தயாரிக்கவுள்ளார். இப்படத்திற்குத் தண்டகாரண்யம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.





இப்படத்திற்கு ஜஷ்டிஷ் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார்.



ஏற்கனவே இவர்களின் கூட்டணியில் இரண்டாம் உலகக் போரில் கடைசி குண்டு படம் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Here you go! The Title look of #Thandakaaranyam✨



Best wishes to the entire team! @officialneelam @NeelamStudios_ @LearnNteachprod @AthiraiAthiyan @Tisaditi pic.twitter.com/W7PNfWvtzF