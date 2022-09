வெந்து தணிந்தது காடு படத்திற்கு அதிகாலை ஷோ....அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வெ.த.கா., படத்திற்கு அதிகாலை ஷோ திரையிடப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குனர் கெளதம் மேனன். இவர் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் வெந்து தணிந்தது காடு. இப்படம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.







இந்த நிலையில், வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி இப்படம் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இப்படம் அன்று அதிகாலை ஷோவாக வெளியாகும் என உதய நிதியின் ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.





இதனால், சிம்பு ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 15 ஆம் தேதி நிச்சயாஅக வெ.த. கா., படம் வசூல் சாதனை படைக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.



Totally love the excitement for the early morning shows. Have you booked your tickets yet? #VendhuThanidhathuKaadu in cinemas from Sep 15th!⚡️