பல வருடங்களுக்கு முன் கமல்ஹாசன் கொடுத்த பரிசு: அமெரிக்க நடிகை பெருமிதம்

பிரபல அமெரிக்க நடிகை மெக்கன்ஸி வெஸ்ட்மோர் என்பவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ’கமலஹாசனை உங்களுக்கு தெரியுமா? என்று பலர் தன்னிடம் கேள்வி எழுப்பி வருவதாகவும், அவர்களுக்கு இந்த இரண்டு புகைப்படங்களே பதில் என்றும், தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இரண்டு புகைப்படங்களை பதிவு செய்துள்ளார்

அதில் முதல் புகைப்படத்தில் கமலஹாசனுடன் மெக்கன்ஸி இணைந்து எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் உள்ளது. இந்த புகைப்படம் ஒருசில ஆண்டுகளுக்கு முன் எடுத்து கொண்டதாகவும், அதன்பின் அவரை நேரில் சந்திக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இரண்டாவது புகைப்படம் அவர் சிறு குழந்தையாக இருந்தபோது எடுத்தது. அருகில் அவரது தந்தையார் உள்ளார். இந்த புகைப்படம் குறித்து மெக்கன்ஸி கூறியபோது ’என்னுடைய தந்தையுடன் இருக்கும் புகைப்படம் தனக்கு மறக்கமுடியாத புகைப்படம் என்றும், இந்த புகைப்படத்தில் நான் அணிந்திருக்கும் உடை, கமல் அவர்களால் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது என்றும் கூறியுள்ளார்.

43 வயதாகும் மெக்கன்ஸி ஃபேஸ் ஆப், மிஸ் மேட்ச், பேஷன்ஸ், ஆல் மை சில்ட்ரன் உள்பட பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Many have asked if I know @ikamalhaasan well here ya go :) my dad used to create his makeups when I was a little girl. We keep in touch but the last I saw Kamal was a few years back. The 2nd photo is me and my dad in beautiful clothing given to us as a gift from Kamal ❤️ pic.twitter.com/BxN40imqCx