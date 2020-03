வீடியோவில் சாட் செய்து கொண்ட மாஸ்டர் டீம்: விஜய்யின் சூப்பர் ஐடியா

இதுகுறித்து மாளவிகா மோகனன் தனது டுவிட்டரில் கூறியபோது ‘மாஸ்டர் டீமில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் வீடியோ சாட்டில் பேசி சமூக தனிமைப்படுத்துதலை கடைபிடித்து வருகிறோம். அதே போல் நீங்களும் கடைபிடித்து வாருங்கள் என்று கூறியுள்ளார்

அவர் இந்த வீடியோ சாட்டில் கலந்து கொண்டவர்கள் குறித்த விபரங்களையும் தெரிவித்துள்ளார். விஜய், தயாரிப்பாளர் ஜெகதீஷ், அனிருத் ஆகியோர்கள் தன்னுடான் இந்த வீடியோ சாட்டில் கலந்து கொண்டதாக புகைப்படத்துடன் மாளவிகா தெரிவித்துள்ளார்

Problems will come and go..konjam chill panu maapi! ☺️ How we hang out when we can’t really hang out