லோகேஷ் கனகராஜ் பாராட்டிய “பார்க்கிங்” திரைப்படம்!

ஆக்‌ஷன் அட்வென்சராக உருவாகியுள்ள 'Kingdom of the planet of the apes' படத்தின் முதல் டிரெய்லர் மற்றும் டீசர் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.