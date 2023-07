கமல்233: ஹெச்.வினோத் கூறிய கதையைக் கேட்டு இம்ப்ரஸான கமல்ஹாசன்

கமல்ஹாசன் அடுத்து வினோத் இயக்கத்தில் புதிய படமொன்றில் நடிக்க உள்ள நிலையில், இதுபற்றி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.





தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர் வினோத். இவர் இயக்கத்தில் வெளியான சதுரங்க வேட்டை, தீரன் அதிகாரம், நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.





இதையடுத்து இவர் கமலை வைத்து இயக்கவுள்ள அடுத்த படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.





சமீபத்தில் இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது. அதன்படி, ‘’கமல்ஹாசன் மற்றும் ஆர். மகேந்திரன் தயாரிப்பில், இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் எழுதி, இயக்கவுள்ள ‘’கமல்233’’ படத்தில் கமல்ஹாசன் ஹீரோவாக நடிக்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இது ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் 152 வது படம் என்று அறிவித்தது.





இந்த நிலையில், இப்படம் விவசாயம் தொடர்பாக கதை என்று தகவல்கள் வெளியான நிலையில் சமீபத்தில் ஊடகத்திற்குப் பேட்டியளித்த வினோத், ''இப்படம் விவசாயம் சம்பந்தமான கதையில்லை எனவும், கமலிடம், 2-3 கதைகளை கூறியதாகவும், அதில், ஒன்றில் இம்ப்ரஸாகியதால், அதன் திரைக்கதை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.





இதனால், ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

