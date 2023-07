கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் முக்கிய அறிவிப்பு

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் கமல்ஹாசன். இவர் நடிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான படம் விக்ரம். இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று வசூல் குவித்து, கமலின் சினிமா கேரியலில் முக்கிய படமாக அமைந்தது.





தற்போது, ஷங்கர் இயக்கத்தில், இந்தியன் 2 ல் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை அடுத்து, அமிதாப், பிரபாஸ், தீபிகா படுகோன் நடிப்பில் பிராஜக்ட் கே படத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்க உள்ளார்.





இந்தப் படத்திற்குப் பின், கமல்ஹாசன் அடுத்து வினோத் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்க உள்ளார். அந்த படத்தை அவரின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்கிறது.





ஏற்கனவே வினோத் இயக்கிய சதுரங்க வேட்டை, தீரன் அதிகாரம், நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் இவர் கமலை வைத்து இயக்கவுள்ள அடுத்த படத்திற்கு பெரும் வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளது.