ஸ்ரீப்ரியா படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக்கை ரிலீஸ் செய்த கமல்!

‘யசோதா’ என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் ஸ்ரீபிரியா, நாசர் மற்றும் சிவகுமார் இணைந்து உருவாக்கியுள்ளனர். ரூபன் படத்தொகுப்பில் கிரிஷ் இசையில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தில் நிருத்யாபிள்ளை என்பவர் ஒரு பாடலையும் பாடியிருக்கிறார்

இது ஒரு சிறப்பான முயற்சி என்றும் இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வீடியோவை ரிலீஸ் செய்வதில் தான் பெருமைப்படுவதாக விரைவில் இந்த படம் குறும்படத்தை பார்க்க ஆவலாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். முழுக்க முழுக்க ஐபோனில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தப் படம் விரைவில் யூடியூபில் வெளியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

